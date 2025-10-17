為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    夢見已逝母親......行事曆跳出「和媽媽視訊」 退休師得知真相笑了

    2025/10/17 06:18 記者陳鳳麗／南投報導
    李姓退休老師夢見已逝的母親，醒來發現行事曆跳出一堆「和媽媽視訊」。（李老師提供）

    李姓退休老師夢見已逝的母親，醒來發現行事曆跳出一堆「和媽媽視訊」。（李老師提供）

    南投縣有一名退休老師夢到已逝的母親，醒來打開行事曆，出現一片「和媽媽視訊」的紅框，點進去是「和媽媽視訊運動」，她心頭一驚，因母親生病時是用視訊跟子孫叮嚀告別，以為媽媽來托夢提醒要運動，後來才知是女兒整合行事曆，紅框是女兒排定的「和媽媽視訊運動」。

    李姓退休老師的母親過世6年，平常很少夢見媽媽，但前兩天母親入夢，夢中的媽媽是其生前模樣，她醒來後一直記掛著這個夢，後來打開Google行事曆，想看看隔天有什麼行程，想不到這個月的行事曆跳出一大片紅框，紅框內都是「和媽媽視訊」。

    李姓老師說，當時看到一堆「和媽媽視訊」很驚訝，因為母親生前是透過視訊和子孫說話，夢到母親加上「和媽媽視訊」行事曆的提醒，以為遇到靈異事件，媽媽托夢且透過行事曆要提醒她什麼事。

    點進去紅框，出現的是「和媽媽視訊運動」，因母親生前喜歡運動，常提醒不愛動的她要多運動，想不到母親過世後仍以不同形式來提醒她運動。

    後來把該靈異事件告訴女兒，女兒才說「那是整合我們母女的行事曆，紅框是我的行程啦」，一堆「和媽媽視訊運動」，是排定要視訊陪媽媽運動的時間。

    李姓退休老師在臉書分享這件趣事，朋友笑說「這是非常厲害的靈異故事！」也有友人回應「祖孫心靈相通！」、「想念大於運動！」李老師說，自己的確需要多運動，感謝媽媽的提醒、女兒的孝心。

