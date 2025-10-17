夏令營竄火！國小學童終身殘疾 校方職員、助教罰金換免關

夏令營意外發生時，遠東科大還未更名中信科大。（資料照）

中信科大夏令營「招喚魔法蛇」實驗引起火災，國小學童燒傷終身無法恢復，台南地檢署上訴，吳姓女職員、葉姓印尼籍助教沒和解還可罰金換免關，高等法院台南分院認為，兩人有提800萬只是和解未果，所以駁回上訴。

前年8月，中信科大前身遠東科大舉辦暑期營隊，課程設計以砂糖與酒精點燃的「召喚魔法蛇」示範。助教葉福俊未確認火焰熄滅，直接由5公升桶裝酒精往盤中倒入，揮發氣體被餘火引燃，火舌瞬間竄前，波及坐在前排的國小學童。

請繼續往下閱讀...

學童臉頸胸腹與雙上肢大面積燒傷，燒傷面積超過體表三成，臉部留下30公分乘10公分疤痕，皮膚排汗功能喪失約3成，頸肩肘腕與雙手關節攣縮僵硬，活動角度僅剩正常的3分之1至一半。醫療評估屬重大難治傷害，需長期復健，終身無法完全恢復。

一審台南地方法院認定，承辦職員吳香蘭未事前安全演練，也未要求採安全補酒精方式，葉男未確認火焰熄滅即倒入大量酒精，兩人皆未盡注意義務，依刑法284條過失致重傷判吳女5月、葉男6月，均得易科罰金，不宣告緩刑。兩人其後提出連帶賠償，金額自750萬元提高至800萬元並稱可先付500萬元，但告訴人認為不足，和解破局。

檢方以量刑過輕上訴，台南高分院認為量刑屬審判裁量，原審已審酌過失性質、悔意與賠償意願，刑度與罪刑相當原則相符，且不得將刑事責任與民事賠償過度連結，所以駁回上訴，全案確定。附帶的損害賠償爭議由民事法庭續行審理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法