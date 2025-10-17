為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中男疑不滿鄰居噪音持刀砍傷2人　檢殺人未遂聲押

    2025/10/17 00:24 中央社

    台中林姓男子疑不滿鄰居陳女家中噪音，今天下午持水果刀前往理論發生口角，附近修車廠施姓人員前往勸架，林男持刀砍傷兩人被警方逮捕送辦，檢方偵辦後依殺人未遂等罪嫌聲押。

    台灣台中地方檢察署今天晚間發布新聞稿表示，林男於今天晚間移送至地檢署，經檢察官複訊後，認定林男涉犯刑法傷害、殺人未遂等罪嫌重大，且有逃亡之虞。

    另外，林男於民國112年間，曾持水果刀刺傷鄰居等人經法院判決在案，有事實足認為有反覆施行傷害、殺人犯罪之虞，檢方認有羈押必要，向台灣台中地方法院聲請羈押。

    台中市消防局今天下午1時50分獲報，霧峰區中正路1處民宅內，有人遭持刀砍傷，立即派遣救護人車到場，將2名傷者送往亞洲大學附屬醫院治療。

    台中市警局霧峰分局調查，23歲林姓男子聲稱鄰居70歲陳姓女子住家電視聲太吵，事發當時持水果刀前往理論，雙方爆發口角爭執，附近70歲施姓修車廠人員聽到爭吵聲前往勸阻。

    林男憤而持水果刀砍傷2人，造成施男左胸有穿刺傷，疑有血胸、氣胸等器官受損，並有大量出血，經亞大醫院轉送中國醫藥大學附設醫院搶救；陳女左後頸部、額頭穿刺傷，則在亞大醫院治療觀察。

    林男犯案後獨自返回家中，警方到場將林男逮捕，並在陳女住處外查扣凶刀，全案警方警詢後，依傷害、殺人未遂等罪將林男送辦。（編輯：楊昭彥）1141016

