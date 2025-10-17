為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台中23歲男持刀闖鄰居家砍2老人 中檢聲請羈押

    2025/10/17 00:14 記者陳建志／台中報導
    林姓男子（中）持刀刺傷施姓男子、陳姓婦人，檢察官認定觸犯傷害、殺人未遂罪嫌，昨晚向法院聲請羈押。（記者陳建志翻攝）

    林姓男子（中）持刀刺傷施姓男子、陳姓婦人，檢察官認定觸犯傷害、殺人未遂罪嫌，昨晚向法院聲請羈押。（記者陳建志翻攝）

    台中霧峰中正路一戶民宅，昨天下午驚傳持刀砍人案，一名精神狀況不穩定的23歲林姓男子，疑因不滿隔壁陳姓婦人電視太大聲，持水果刀進屋理論；鄰居施姓老翁接獲求救前來協助，沒想到兩人都被林男持水果刀砍傷，其中施男左胸中刀有生命危險，陳姓婦人則是後頸中刀，所幸治療後無大礙。林男行兇後還冷血淡定坐在門口血跡旁，遭趕來員警制伏，訊後將依傷害、殺人未遂移送法辦，台中地檢署檢察官昨天深夜11點多複訊後，認為有逃亡、反覆犯罪之虞，向法院聲請羈押。

    台中市消防局昨天下午1點50分接獲民眾報案，指稱霧峰區中正路一戶民宅有民眾受傷，立刻派遣霧峰、溪湳及仁化等3個分隊，出動各式消防車4輛、消防人員11名到場搶救，抵達時將胸口中刀、意識模糊的施姓男子（70歲），以及後頸、額頭中4刀的陳姓婦人（70歲）送醫急救。

    消防人員和員警到場時，發現行兇的林男，將水果刀丟在自家屋前鐵門旁，獨自淡定的坐在婦人門前血跡旁，立刻將滿手是血的陳男制伏帶回警局。

    員警初步調查，林男平時和母親租屋在該處，疑因不滿鄰居陳姓婦人家中電視太大聲，昨天中午持水果刀登門理論，陳姓婦人見狀害怕向隔壁施姓老翁求助，沒想到好心前來協助的施男和陳女雙雙被林男持刀砍傷，兩人還打電話求救「我被殺了」，現場血跡斑斑。

    林男昨晚移送台中地檢署，由潘曉琪檢察官訊問後，認定林男犯傷害、殺人未遂罪刑重大，因所犯殺人未遂是5年以上重罪，有逃亡之虞，加上2023年也曾持水果刀刺傷鄰居判決在案，有事實足認為有反覆實行傷害、殺人犯罪之虞，向法院聲請羈押。

