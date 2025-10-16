阻詐放大絕！婦遭騙摀耳不聽勸 麻豆2警施纏功碎念護住46萬元

遭詐騙婦人不聽警勸，竟摀住耳朵不聽。（麻豆分局提供）

包裹遭海關扣留需付錢才能放行？台南麻豆陳姓婦人竟信以為真，到銀行要提領46萬1000元，警方到場勸說，陳婦竟摀耳不聽勸，2警發揮纏功、嘮叨2招，婦人打消領錢，幸有完美結局。麻豆警分局今天（16日）提報表揚2名阻詐警。

警方說，陳婦昨天（15日）下午至第一銀行麻豆分行欲提款46萬1000元，行員機警認為其中有詐，通報麻豆警分局麻豆派出所處置。

2名員警到場，確認為詐騙慣用伎倆，原來陳婦接獲「假親友」來電，透過LINE聯繫，對方表示有外國包裹要寄給陳婦，但遭海關扣留，需要支付46萬1000元「罰鍰」才能放行，婦人深信不疑，因此到銀行臨櫃提款。

2警告知婦人「妳被騙了」，指出「包裹」、「扣在海關」為常見詐騙關鍵字，切勿相信，陳婦卻摀住耳朵不願理會員警說明，還厭煩地對2警說「不要跟著我」、「丟臉」。

2警只好對婦人糾纏，使出碎念絕招，不斷重複這是詐騙手法、千萬要守住積蓄等語，並提示類似詐騙案例報導，一直念到陳婦騎車離開。

民眾稱讚說：「2警真有耐心，被婦人嫌煩也沒關係，這時員警被誤會當壞人都值得」。

麻豆分局長洪國哲表示，2警將婦人視為親人，若被騙都是存很久的辛苦錢，在婦人不願理睬情形下，仍苦口婆心持續向婦人勸說，才護住了婦人的血汗錢，殊值嘉許。

麻豆2警發揮纏功、嘮叨，跟到婦人騎車離開，打消領錢。（警方提供）

