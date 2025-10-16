財神沒來！10/16 威力彩、今彩539頭獎均摃龜

10月16日開獎的第114000083期威力彩頭獎及第114000251期今彩539頭獎均摃龜。（本報合成）

10月16日開獎的第114000083期威力彩頭獎及第114000251期今彩539頭獎均摃龜。

第114000083期威力彩中獎號碼為「第一區：08、09、13、16、26、35。第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得1071萬8269元；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共20注中獎，每注可得2萬元；伍獎共179注中獎，每注可得4000元；陸獎共1254注中獎，每注可得800元；柒獎共2520注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3655注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7606注中獎，每注可得100元；普獎共3萬754注中獎，每注可得100元。

第114000251期今彩539中獎號碼為「04、18、21、30、37」。頭獎摃龜；貳獎共139注中獎，每注可得2萬元；參獎共5101注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬4521注中獎，每注可得50元。

第114000251期39樂合彩中獎號碼為「04、18、21、30、37」。四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共159注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1665注中獎，每注可得1500元。

第114000251期3星彩中獎號碼為「501」。壹獎共90注中獎，每注可得5000元。

第114000251期4星彩中獎號碼為「4661」。壹獎共46注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

