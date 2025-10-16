彰化「天空遊戲場」又傳遊客玩溜滑梯骨折 苦主：手開刀慘噴6萬

有民眾認為天空遊戲場溜滑梯設計過陡，溜下時有受傷風險。（民眾提供）

彰化市八卦山斥資6000萬元打造的「天空遊戲場」已完工啟用，不料園區溜滑梯連日來傳出多起受傷意外，除造成1名女國中生腳踝骨折送醫開刀；今天（16日）又傳出1名女子疑因下滑速度過快跌倒造成左手骨折，女子在網路PO文指出，光是開刀醫療費就慘噴6萬元，且還要1至3個月修復期。

有鑑於天空遊戲場溜滑梯遊客受傷頻傳，縣府城觀處表示，已緊急召集設計及施工單位現場全盤檢視及研議處理，先行降低滑道坡面滑度，降低下滑衝力，現場並將補充及加強告示，提醒遊客遵守使用規定以維安全。

該名女國中生的母親今天指出，溜滑梯應該是很安全的遊戲設施，怎麼會玩到出事？害她女兒第一次玩溜滑梯就腳踝小腿骨、韌帶都斷掉。

另一名女子則PO文指出，她是12日去玩溜滑梯，沒想到下滑太快沒站好跌倒，左手撐地後當場骨折，昨天才開完刀，開刀等醫療費用慘噴6萬元，且還要1至3個月修復期，希望這座溜滑梯後續能有所改善，不要再有人受傷。

縣府城觀處表示，該處滑梯搭配瞭望台設置，高差約4公尺、下滑時衝力也較大，適合大朋友使用，原設定使用年齡限制在13歲以上，每次並限1人使用，進入滑梯滑道前，需確認前一使用者已離開溜滑梯滑道，才能進入使用，並禁止攀爬、逆行及頭下腳上等非正常使用方式，以免發生危險。因應假日使用人數較多，研議派駐管理人員現場巡查與維護遊客使用秩序，讓每位使用者都能安心、快樂地體驗設施。

