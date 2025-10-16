為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    買夾娃娃機獎勵學生 屏東瑞光國小前校長貪瀆案緩刑確定

    2025/10/16 20:51 記者鮑建信／高雄報導
    校長買娃娃機獎勵學生爭取榮譽，被控利用職務歛財，維持緩刑定讞。（記者鮑建信攝）

    纏訟多年的屏東瑞光國小前校長王英明，購買娃娃機獎勵學生爭取榮譽，被控利用職務詐得上萬元，經高等法院高雄分院更2審依貪瀆罪判刑2年，宣告緩刑5年，王英明不服上訴，最高法院駁回全案定讞。

    據了解，2017年12月15日，屏縣核定補助瑞光國小經費9萬5000元，辦理「改善教學環境設備─購買體育探索教學器材」採購案，校長王英明指示承辦人向洪姓女業者採購夾娃娃機、聖火台等物。

    後因夾娃娃機很搶手買不到，王英明乃自行到夜市，以1萬元購買2台中古機台放在學校，再要求洪女（判刑）開具3萬7000元單據核銷，她並向校方請款共9萬5000元後，把其中1萬7000元交予王英明，涉嫌違反貪污治罪條例、商業會計法等罪。王英明辯稱，採購夾娃娃機是為了吸引學生爭取榮譽的獎勵方法，否認犯行。

    屏東地院依利用職務詐取財物罪，判處王英明徒刑4年，他不服上訴，高雄高分院上訴審改依商業會計法輕判易科刑半年，但被最高法院撤銷發回後，更1審認定他觸犯圖利罪，從重判刑3年2月後，又撤銷發回，更2審雖認定觸犯貪瀆罪，但運用「情堪憫恕」，改判有期徒刑2年、緩刑5年，另支付國庫20萬元，王英明不服上訴，被最高法院駁回，全案落幕。

