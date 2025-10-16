律師洩密北聯幫毒梟逃查緝 檢痛批「交保靠黑幫」 辯護人駁：家人出錢

警方發現犯嫌利用Coach包夾藏毒品走私來台。（記者王冠仁翻攝）

北聯幫成員組成跨國槍毒走私集團，將總值約3億元的毒品及制式槍械藏入名牌包，以海運方式走私來台。檢警偵辦期間，發現辯護律師丁啟修涉嫌通風報信，檢方痛批丁濫用律見特權洩漏偵查機密，並指其「交保由黑幫協助」，建請法院從重量刑。委任律師蘇奕全回應，丁願意接受司法檢視，強調辦保與黑幫無關，籲媒體勿引導民意、形成輿論辦案風氣。

檢方怒斥，丁啟修假借家屬委任，在律見時將檢警掌握的販毒組織，及分裝據點等偵查機密抄寫成筆記，交同夥傳給犯嫌，導致警方搜索撲空，半年以上查緝行動功虧一簣。丁不僅傳遞訊息，甚至在法院裁定其100萬元交保時，由共犯黑幫分子協助辦理。

委任律師蘇奕全澄清，他當晚以委任律師身分協助丁啟修辦保，保釋金由丁家人支付，丁的胞弟親自領款送至地檢署，不解為何會與黑道扯上關係？他表示，丁雖承認讓當事人對律見筆記拍照，但不知運槍、運毒案與另案有關，為此已願受司法調查。

蘇奕全無奈表示，但媒體在起訴書尚未送達前，就鋪天蓋地報導檢方指控，將丁啟修與黑幫連結，已嚴重影響被告權益。他說，部分媒體稱丁為「勾惡律師」失實，丁僅上過網紅節目一次，對流言感到困惑，基於案件仍於審理中，呼籲外界尊重司法程序，勿以民意或輿論左右判決。

檢警調查，北聯幫王皓莆、俞繼森合組跨國槍毒集團，利用Coach名牌包夾藏毒品與槍械走私來台，前年先運13公斤大麻，去年再走私130公斤大麻、8公斤搖頭丸及6支制式槍，循線在內湖倉庫查獲並逮捕兩人。

檢警抽絲剝絲，追查發現律師丁啟修受託，擔任下游毒販楊姓男子律師，竟將警方掌握的上游分裝場等偵查機密洩漏給集團，依洩密罪送辦；檢方認為，丁背離職業倫理、濫用律見特權洩漏偵查資訊，嚴重干擾司法程序，建請法院從重量刑且不宣告緩刑，以示懲儆。

