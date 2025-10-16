為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市警調查筆錄遭民眾拍攝外流 士檢不起訴

    2025/10/16 18:37 記者劉詠韻／台北報導
    士林地檢署認為簡員坦承犯行且深表悔悟，加上未造成具體損害，予以不起訴。（資料照）

    台北市大同分局某派出所簡姓警員，受理妨害名譽案件時，因疏於注意，遭報案民眾以手機拍攝其提示的連署證據及調查筆錄，並將畫面上傳臉書外洩。士林地檢署調查後認定，簡員雖涉及刑法過失洩密，但考量其坦承犯行、深表悔悟且無前科紀錄，加上事件未造成具體損害，予以不起訴處分。

    不起訴書指出，簡員今年5月6日晚間7時40分許，於派出所內受理製作陳男提告妨害名譽的案件，本應遵守偵查不公開等保密義務，卻疏未注意，遭陳男恣意持手機拍攝其所提示的連署證據、調查筆錄內容。事後，陳男再將內容上傳臉書進而外洩消息，遭到分局函送偵辦。

    檢方調查，陳男於警詢中證述情節相符，並有監視器錄影畫面及其翻拍照片等佐證，簡員亦於偵查中坦承不諱。

    檢方表示，簡員所為已犯刑法第132條第2項過失洩密罪，但審酌其於偵查中坦承犯行、深表悔悟且無前科紀錄，素行良好，並衡量本案客觀上未造成他人具體損害等情狀，予以不起訴處分。

