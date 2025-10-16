婦就醫胎死腹中夫批林口長庚態度冷淡 院方回應了

林口長庚醫院。（資料照）

懷孕8個月黃姓婦人，去年10月3日晚間8點身體不適，前往林口長庚醫院急診就醫，未料第2天黃婦心跳停止、陷入休克，急救後媽媽保住一命，但小孩沒有心跳；黃婦的先生3天前在臉書抱怨，長庚僅回應「已盡力救治」，還說會「包一個紅包慰問金」，請問長庚把他的孩子當什麼，慰問金能換回一條命嗎？

院方說，基於病人隱私不便提供黃婦相關病情說明，對於黃婦因急性胰臟炎至醫院治療期間發生胎死腹中不幸結果，長庚至感遺憾，但醫護團隊已於其急診、住院期間依常規給予相關處置，並於醫療爭議調解會議說明，但黃女士配偶堅持循訴訟途徑救濟，故長庚後續將配合司法機關調查。

黃姓婦人的先生說，前往醫院時胎兒當下還有心跳，之後施打止痛針後，就在候診區等待，直到4日凌晨3點，醫護人員完全沒有再檢測胎心音，也沒有安排留觀，他太太持續出現呼吸困難、喘不過氣情況，他多次請求醫護給氧氣，卻被「其他病人狀況更嚴重、很忙」為理由拒絕。

黃婦先生說，他太太到早上5點多才被轉進留觀室，到10點至12點間出現心跳停止、休克情形，醫院才開始急救，只是急救時產房人員遲遲未出現，還要他簽署施打顯影劑同意書後，產房才突然跑來說「可以提早剖腹產」，但他的孩子已經沒有心跳。

本月13日的醫療調解會。長庚僅有急診醫師、「關懷小組人員」出席，病歷記載黃婦在10月4日凌晨12點多就有呼吸衰竭症狀，卻未見任何即時處置或進一步醫療，也未檢測胎心音；面對質疑，長庚僅回應「已盡力救治」，還說會「包一個紅包慰問金」請問長庚把我的孩子當什麼？慰問金能換回一條命嗎？

