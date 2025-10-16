傅崐萁指沈伯洋收境外4800億挨告 前立院法制局長任訴訟代理人出庭

立委沈伯洋委託律師黃帝穎、陳敬人出庭，國民黨團總召傅崐萁則由立法院法制局前局長陳清雲陳清雲為訴訟代理人。（資料照）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控民進黨立委沈伯洋收受境外資金4800億元，並在台灣及美國擁有多筆房產，沈伯洋對此提出民事訴訟求償100萬元，並要求在更生日報刊登勝訴啟事。台北地方法院今下午開庭，不過傅崐萁未聘律師，反尋立法院法制局前局長陳清雲擔任訴訟代理人，陳強調，傅的言論有5種管道查證。

沈伯洋指出，傅崐萁多次散布他為美國間諜、收受境外資金等謠言，並在花蓮演講時指其在台美擁有房產。他質疑傅崐萁將中央補助花蓮的經費用於何處，反遭對方指為人渣、間諜，認為相關言論已侵害名譽，因此提告求償，並表示若勝訴，將把款項捐給花蓮公益。

沈伯洋委託律師黃帝穎、陳敬人出庭，傅崐萁則由陳清雲代理。陳清雲表示，傅崐萁今年3月4日於立法院議場外記者會確實發表相關言論，但將「4800萬元」口誤為「4800億元」。他強調，傅崐萁的說法曾透過5種管道查證，包括沈伯洋受訪自述、被告發違反國安法、政論節目討論，以及2篇新聞報導。

庭訊中，法官詢問傅崐萁指沈伯洋「拿外國資金進行顛覆活動」所指何種活動，陳清雲回應，因黑熊學院接受外國資金，且沈伯洋當時為計畫主持人，加上政論節目亦有類似論述，傅崐萁因此表達「有這個可能」的意見。

陳清雲聲請法院調查侯漢廷、林國春等人的告發案件；沈伯洋方則未提出調查證據。庭末，法官表示將調取上閱卷證自行參酌，基於案件仍審理中將不予公開，並諭知本案將於12月4日下午3時40分續行審理。

