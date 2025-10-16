彭建源KTV縱火害5命判死定讞 聲請再審辯：真的不是故意的

男子彭建源在KTV縱火害死五條人命被判死刑定讞。（記者楊國文攝）

男子彭建源不滿換帖兄弟不挺他，2012年間竟對對方經營的KTV縱火，造成5死慘劇，檢方痛批彭建源如同殺人魔「鄭捷第二」，請求判死，最高法院認定符合兩公約的「最嚴重的犯行」2014年判死定讞。彭建源日前聲請再審，高等法院今開庭，他對縱火害死5命，反覆稱「我不是故意的」，請求准予再審，求得一線生機。

高院今下午庭訊，彭建源表示，案發至今，多年過去了，這些年他一直在反省檢討，「我不是逃避責任，我真的不是故意的」。高檢署認為，彭建源聲請再審，應符合「新事實、新證據」的聲請再審要件，才能開啟再審。

庭後，彭建源在步上囚車前，媒體詢問「有無向被害家屬道歉、賠償」？彭建源未回答，但媒體再問「真的不是故意的」？他立即回應「是」。

現年47歲的彭建源，因向周姓好友求助遭拒，2012年3月間，到新竹周男住家經營的KTV縱火，害5名到周家飲酒唱歌的友人遭活活燒死，檢方認定惡生性重大，建請將他判死。

歷審將彭判處死刑，高等法院更一審審理期間，彭男甚至當庭向法官嗆聲還會再殺人稱「如果有機會出去，會做更可惡的事讓你看看」、「沒有判我死刑，依我個性還是會殺人」。更一審仍將彭判死。

上訴後，最高法院再度替彭建源召開生死辯，蒞庭檢察官當庭痛指彭如同「鄭捷第二」，建請判死。最高法院認為，彭先到加油站購買大量汽油，再將汽油全部潑灑到KTV鐵皮屋門口，故意點燃以縱火殺人方式造成5人死亡，屬於兩公約規定的情節最重大之罪，將彭判處死刑定讞。

