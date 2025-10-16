光復「攝狼」偷拍女志工大腿 被逮狡辯：看她打坐像尊佛

吳小姐說，第一次遇到偷拍竟然在當志工時發生。（記者劉人瑋攝）

現代版「佛印」？在保安寺製作沙袋的志工最近發現有名年約20多歲男子經常出沒卻從未幫忙，後來被發現原來都拿著手機偷拍女志工，被逮時還辯稱「我就看她像座佛，這才拍她」。據傳已偷拍上千張女子臀腿照，甚至連赤膊男性也被順手拍下，但他最後從志工手中奪回手機，逃之夭夭。

這1個星期來，佛祖街出現不少怪事，先是當地部落青年怪手油管被剪斷，再來則是出現主要拍女志工的偷拍男，眾人來自全台各地卻遇這種事，士氣大受打擊。

來自桃園的吳小姐今天才剛到第一天，休息時閉目打坐，還是2位大姊告知「妳被偷拍了」。目擊的男志工則表示，當時發現男子持手機偷拍，人群中有志工為警職、出示服務證後要求男子打開手機相簿，眾志工一看光是女子臀、腿照就約上千張，遭偷拍的吳小姐也在其中，因她脫下口罩、帽子露臉，男子故技重施才被發現。

最讓人咋舌的是，男子居然向把他圍住的志工們說，「我就看她（吳小姐）打坐得像尊佛，這才想拍她」。想不到部落青年發現自己打赤膊照片也在其中，對該男子怒道：「那我像什麼？」男子奪回手機逃之夭夭。

偷拍男所言和佛印與蘇東坡「看你是佛」的鬥嘴故事相仿，但吳小姐說，自己不是蘇東坡，「倒是期待哪天成佛，但絕對與該男子所言絕無關係」。

部落青年表示，最讓人懷疑的是，該名男子常在自己的怪手旁出沒，昨發現怪手無法發動，一查才發現回油管線斷開、切口平整，明顯就是有人搞破壞，懷疑偷拍男亦脫離不了干係。青年今早記者會時也前往現場陳情，希望警方能增加巡邏，至少能起嚇阻作用，但「不敢想能夠破案，看所有人都在工作，自己身為怪手司機只能等著更換零件真的很不平」。

部落青年怪手油管斷裂、切口平整，懷疑遭此人故意破壞。（記者劉人瑋攝）

