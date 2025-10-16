左營人口增地方盼恢復「四海所」 高市警局長回應了

高市議員李雅芬代里長發聲，爭取恢復四海派出所，警察局長林炎田允諾儘速評估增設警勤區。（記者王榮祥翻攝）

高市議員李雅芬今天質詢時播放左營區兩位里長的音檔，提到左營區近期將有社會住宅與許多建案落成，人口持續增加，建議恢復3年前被合併的四海派出所!警察局長林炎田答詢指出，治安不能有問題，會儘速責成相關單位因應3年後可能的人口，提前規劃警勤區增設。

李雅芬今指出，多位里長原本想拜會高市警察局反映地方需求，剛好碰上警消衛環部門質詢，所以由她帶著里長的錄音檔，直接在議事廳撥放反映基層心聲。

請繼續往下閱讀...

李雅芬播放的音檔來自左營區合群里長倪同慧、明建里長顏靜玉，兩人異口同聲指出，左營人口持續增加，也加重地方治安壓力，建議2022年被併入左營所的四海派出所可以恢復。

李雅芬初步估算，到2022年左右，原四海所勤區以及目前左營所勤區，保守估計可能會增加近4千人，確實需要提升警力因應。

警察局長林炎田答詢表示，這幾年左營發展確實很快，四海所併入左營所後，目前約有30多位員警，平均每位員警勤區約500至700戶、1500到1700人；他認同地方對治安的需求，強調治安不能有問題，會立刻責成相關單位開始規劃2028年後、增加警勤區的機制，也會找機會儘速跟里長說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法