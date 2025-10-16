偶像「檸檬」探視！苗栗護童擋刀「正義男」精氣神大振明出院

女神來了！富邦啦啦隊員「檸檬」現身病房探視，為「正義男」林男加油打氣。（林男女兒提供）

苗栗市2日發生男子邱明治隨機殺人事件，造成多人受傷，其中，林姓男子幫助徐姓女童遭砍重傷，目前仍在住院治療。家屬日前許願，希望林男的偶像、富邦啦啦隊員「檸檬」能為他加油打氣，「檸檬」本尊也真的前往探望，讓林男精氣神大振，將於明天出院。

苗栗市男子邱明治2日當街隨機殺人，造成丁姓、徐姓2名國小女童及50歲林男受傷。其中，林男為了救徐姓女童遭砍重傷，當下負傷引開邱男，讓徐姓女童逃離。

請繼續往下閱讀...

林男胸、背各中一刀，傷及內臟，傷勢嚴重，經大千綜合醫院醫療團隊全力搶救，保住性命，於加護病房轉出一般病房時，更向妻子說，「不後悔擋下這2刀」，否則恐怕會有更多學童受傷。他見義勇為感動各界，獲封為「正義男」。

林男於一般病房持續休養、復健，家屬日前許願，希望林男的偶像、富邦啦啦隊女神「檸檬」能為他加油打氣，「檸檬」本尊竟真的現身，讓林男喜出望外。

大千醫院說，林男術後狀況良好，因胸部受傷，轉入一般病房後，仍插有胸管引流，並展開肺功能訓練，胸管於14日移除，經這兩天觀察，恢復情形佳，安排於明天上午10點半出院。

啦啦隊女神「檸檬」也送2顆簽名球給林男。（林男女兒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法