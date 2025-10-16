追水庫光電板造謠者! 郭國文告發謝龍介 中正一：不排除通知到案

民進黨立委郭國文今表示，他已派人至警局報案，告發國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息製造恐慌。（圖由郭國文辦公室提供）

近來網路上謠傳，位在烏山頭水庫中的光電板，是用藥水、清潔劑清洗表面，會汙染水質，引起民眾議論。民進黨立委郭國文認為國民黨立委謝龍介是造謠者之一，今天派工作人員到台北市警局中正一分局告發；警方證實確有此事，將依法偵辦，不排除通知謝龍介到案說明。

據了解，今天早上11時許，郭國文的工作人員來到中正一分局，並提供相關事證，告發謝龍介造謠，涉嫌違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。

警方說，根據郭國文提供的事證，謝龍介近期在直播、上節目時談論此事，目前將整理相關資料，不排除通知謝到案說明。

郭國文指出，謝龍介首先在本月10日，在直播上稱光電板一定要用藥劑清洗，無視經濟部前1日才澄清，契約規定就是必須使用清水。經濟部、業者分別在11日、1日3再度澄清，但謝龍介14日直播時，不僅稱光電板使用清潔劑清洗，更以含鎘的米做隱射，直言烏山頭水庫檢測報告查出汙染超標。

郭國文批評，謝龍介後續於15日接受名嘴黃光芹專訪時，於談話內容中展現出，謝龍介明知主管機關已澄清相關謠言，卻持續散布不實資訊，就是「明知故犯」，為了個人政治利益製造恐慌。

