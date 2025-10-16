為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    追水庫光電板造謠者! 郭國文告發謝龍介 中正一：不排除通知到案

    2025/10/16 16:20 記者王冠仁／台北報導
    民進黨立委郭國文今表示，他已派人至警局報案，告發國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息製造恐慌。（圖由郭國文辦公室提供）

    民進黨立委郭國文今表示，他已派人至警局報案，告發國民黨立委謝龍介違反《社維法》散布假消息製造恐慌。（圖由郭國文辦公室提供）

    近來網路上謠傳，位在烏山頭水庫中的光電板，是用藥水、清潔劑清洗表面，會汙染水質，引起民眾議論。民進黨立委郭國文認為國民黨立委謝龍介是造謠者之一，今天派工作人員到台北市警局中正一分局告發；警方證實確有此事，將依法偵辦，不排除通知謝龍介到案說明。

    據了解，今天早上11時許，郭國文的工作人員來到中正一分局，並提供相關事證，告發謝龍介造謠，涉嫌違反社會秩序維護法第63條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。

    警方說，根據郭國文提供的事證，謝龍介近期在直播、上節目時談論此事，目前將整理相關資料，不排除通知謝到案說明。

    郭國文指出，謝龍介首先在本月10日，在直播上稱光電板一定要用藥劑清洗，無視經濟部前1日才澄清，契約規定就是必須使用清水。經濟部、業者分別在11日、1日3再度澄清，但謝龍介14日直播時，不僅稱光電板使用清潔劑清洗，更以含鎘的米做隱射，直言烏山頭水庫檢測報告查出汙染超標。

    郭國文批評，謝龍介後續於15日接受名嘴黃光芹專訪時，於談話內容中展現出，謝龍介明知主管機關已澄清相關謠言，卻持續散布不實資訊，就是「明知故犯」，為了個人政治利益製造恐慌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播