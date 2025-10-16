為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中國漁工跳船偷溜上岸 基隆紅燈區被捕雙雙遭訴

    2025/10/16 16:11 記者林嘉東／基隆報導
    2名中國籍漁工不乖乖待在基隆市中正區八斗子漁港船上，相約跑到基隆市仁愛區購物、消費。基隆地檢署將2人依涉犯兩岸人民關係條例等罪嫌起訴。（記者林嘉東攝）

    念姓、俞姓等2名中國籍漁工晚上不乖乖待在船上整補漁具，相約跑到基隆市仁愛區購物、消費，隔天凌晨3時走在基隆市紅燈區「鐵路街」時，被巡邏警方查獲。基隆地檢署認定，念男等2人未經許可進入台灣地區，依涉犯兩岸人民關係條例等罪嫌起訴。

    起訴書指出，念姓、俞姓等2名中國籍漁工分別受雇2艘漁船來台打工，2人在漁船靠泊在基隆市八斗子漁港期間，未待在船上整補漁具，竟結伴跳船上岸。

    2人上個月某日晚間9點多偷溜上岸後，搭公車至基隆市仁愛區購物、消費；隔日凌晨3時許，基隆市警一分局警員巡邏至精一路時，發現2人在基隆市知名紅燈區「鐵路街」附近趴趴走，形跡可疑，上前盤查後發現他們竟是中國籍漁工，遂將其帶回偵辦。

    起訴書指出，中國籍漁工可隨漁船進入設有暫置場所的境內水域漁港，但僅能停留在岸置場所或原雇用漁船上，不得進入台灣地區，念男等2人卻溜上岸購物、消費，已觸犯兩岸人民關係條例、入出國及移民法非經主管機關許可，不得進入台灣地區等規定，因此將其提起公訴。

