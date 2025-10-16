為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    養線民出包！新北刑大偵查佐以案換案 2人瀆職調局偵辦

    2025/10/16 15:36 記者徐聖倫／新北報導
    新北市2名刑警養線民涉瀆職、違反個資法遭搜索。（記者徐聖倫翻攝）

    養線民出包！新北市警局張姓偵查佐2年前於刑警大隊任職期間，為了養線民，放小案以換取他案線索，涉嫌瀆職。調查局新北市調查處調查發現，還有另一名陸姓刑事小隊長與這名線人有所聯繫，並涉嫌非法調查他人車籍、個資，張、陸2員今被搜索並遭調查局帶回偵詢，目前朝瀆職罪偵辦中。

    據悉，張姓偵查佐2023年與線民以毒品案做為交易，承諾放過但必須提供其他案件線索，以案換案，並以此收穫不少績效。新北市調查處接獲線報深入調查，發現多方證據，還查出另一名陸姓小隊長涉案，警方在線人的通聯中找到陸員的紀錄，再細查發現，陸員疑似涉嫌非法查車籍、個資。

    今上午7時許，新北市調查處派員兵分二路進行搜索，將張、陸2員帶回偵訊，並於2人辦公室、住處扣回電腦、手機等相關證據，目前將朝瀆職、違反個資法等罪嫌偵辦。

    與2人共事過的同事私下透露，他們都是所屬單位的績效領頭羊，尤其毒品、詐欺案績效非常優秀，做事態度認真，上級也對他們頗為倚重，發生這種事情同事們均感到意外。

