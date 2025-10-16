檢察官鎖定「范有偉500」關鍵帳冊：足以證明柯文哲親手製作Excel檔

檢方總結指出，范有偉已明確證稱曾交付500萬元給柯文哲，其證詞與柯工作簿上「范有偉500」記載相符，且該筆金錢往來高度私密，僅兩人知情，足以佐證帳冊由柯文哲親自製作。（資料照）

台北地方法院今續審京華城弊案，並傳喚會計師范有偉出庭作證，檢辯聚焦A1─37硬碟工作簿Excel檔。庭末，檢察官林俊廷總結，范有偉已明確證稱，確實曾交付500萬元現金給前台北市長柯文哲，並指其證詞與柯文哲工作簿帳冊上「范有偉500」的記載相符，而該筆金錢往來屬於高度私密情況，僅可能為范有偉與柯文哲兩人知情，足以佐證工作簿的製作人就是為柯文哲。

范有偉在庭上證稱，與柯文哲相識超過20年，因早年受柯幫助，一直以來始終無條件支持，坦承曾於自家地下停車場親手將從保險櫃取出的500萬元現金袋交給柯文哲，並表示捐款動機單純，僅出於希望柯能成立基金會推。范也說，因案件涉及客戶富邦金控董事長蔡明興，曾被對方氣罵「你和柯文哲在搞什麼碗糕！」但強調這筆錢與蔡無關，過去未承認交付現金，只是想低調行事。

檢察官於庭末總結時指出，范有偉已於庭上明確證稱，確實曾交付500萬元現金給前台北市長柯文哲，並指其證詞與柯文哲工作簿帳冊上「范有偉500」的記載相符。檢方認為，這筆金錢往來屬於高度私密情況，僅可能為范有偉與柯文哲兩人知情，足以佐證工作簿的製作人就是為柯文哲。

檢方指出，范有偉因感念柯文哲早年協助，對他始終無條件支持，甚至曾建議柯向形象良好的金控企業募款。范初次偵訊時未承認交付現金，是出於想「默默支持」的心態，但在第二次偵訊時已如實說明交付500萬元現金的細節，其證述與帳冊內容相互吻合。

檢方表示，辦案檢察官於第一次訊問范有偉後，也同步偵訊富邦金控董事長蔡明興，發現范的初次證詞並不完整，因此在第二次偵訊時直接詢問交付現金的具體過程。范於後續偵查及今日庭上陳述內容一致，均為事實，並無偽證情形。

此外，檢方認為，柯文哲的工作簿中，「范有偉500」欄位的經理人註記為蔡明興，而范有偉正是蔡明興的會計師。柯在任市長期間，也確曾透過范聯絡蔡明興，或因此認為這筆500萬元現金與蔡有關聯，才在帳冊上註記其名。

檢方強調，這些細節僅柯文哲本人清楚，足以印證帳冊內容真實，並支持帳冊為柯親筆記載的論點。

