    首頁 > 社會

    新人報到女警擁「絕美側臉」爆紅！ IG 神到了

    2025/10/16 15:21 即時新聞／綜合報導
    一名穿著短版灰衣、留著長髮的女警外型亮眼，意外爆紅。（取自「NPA 署長室」）

    一名穿著短版灰衣、留著長髮的女警外型亮眼，意外爆紅。（取自「NPA 署長室」）

    台灣警察專科學校42期畢業生，在前天陸續依照志願、分數，陸續至全台各警察單位報到；不少警察單位紛紛在社群上張貼貼文，秀出這些警界新鮮人報到、選填單位的過程。「NPA 署長室」、「臺北波麗士」等警局粉專近日發文曝光相關照片，結果一位正妹女警「側臉照」在網路上爆紅，她的IG也被網友神出。

    「臺北波麗士」、「NPA 署長室」日前在臉書發文，曝光一批來自警大、警專的新生力軍，還有從各縣市統調而來的學長姐們報到的照片，其中一名穿著短版灰衣、留著長髮的女警外型亮眼，意外爆紅，不少台北員警或民眾留言，要求將她調任到自己所在區域分局，還有網友開玩笑稱：「想犯罪了！」

    不久後，這名女警的IG也被神出，原來是今年26歲的段姓女警。她並非剛畢業的新生，已經在交通隊從警4年，現今轉至大安分局服務。

    她也在IG上發文表示，報到當日很榮幸上了NPA署長室、北市警的官網，謝謝攝影師學長幫她補捉很多珍貴的畫面。她表示，從警四年都待在交通隊，感覺應該在第一次下派出所就先去戰區實習，最後來到大安分局很幸運，「同事都人超好，還每天都可以看到101。」

    不少警察單位紛紛在社群上張貼貼文，秀出這些警界新鮮人報到、選填單位的過程。（取自「NPA 署長室」）

    不少警察單位紛紛在社群上張貼貼文，秀出這些警界新鮮人報到、選填單位的過程。（取自「NPA 署長室」）

    段姓女警外表亮麗。（取自當事人IG）

    段姓女警外表亮麗。（取自當事人IG）

