死不瞑目？女騎士遭大貨車變換車道撞死 送到殯儀館一度「拒下車」

張女騎機車遭大貨車碰撞死亡。（警方提供）

台中市石岡區豐勢路851號前，9日上午發生一起死亡車禍，60歲張姓女騎士慘死，張女的邱姓兒子在臉書徵求目擊證人與行車紀錄器，邱男控訴肇事司機的車行不聞不問，撞死人的吳姓司機僅遭過失致死罪移送，刑責太輕了。

警方調查，10月9日上午7時7分，54歲吳姓司機駕駛大貨車，沿豐勢路內側車道由石岡往東勢方向行駛，行經事故地點時，疑似變換車道不當，與沿豐勢路外側車道同向張女騎乘機車發生碰撞，導致機車倒地。張女經送往部立豐原醫院急救，宣告死亡；大貨車駕駛吳男未受傷。

邱男說，他與弟弟、父親將母親遺體送往東勢白鶴亭殯儀館途中，父親臨時前往東勢分局製作筆錄，當時禮儀社人員要將媽媽遺體拉下車，因為拖板卡住、並不順利，禮儀社人員說可能因為父親不在場，後來父親趕到殯儀館後，遺體就順利拉下車。

經警方酒測，雙方駕駛均無飲酒，警方也已調閱事故地點監視器釐清肇事原因，整起事故依過失致死罪移送偵辦，後續事故責任將由相關單位進一步鑑定。

