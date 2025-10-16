軍官剩2年退休加入「幸福圓夢企劃」 慘遭投資詐騙362萬

李姓軍官剩兩年退休，誤中詐騙集團陷阱花362萬加入「幸福圓夢企劃」。（民眾提供）

高雄市38歲李姓軍官距離退伍僅剩2年，為規劃退休生活誤信投資廣告，加入亞太易安特科技公司「幸福圓夢企劃」虛擬貨幣投資計畫，結果一步步掉入詐騙陷阱，不僅血本無歸，連房子都拿去抵押，慘遭詐騙362萬元。刑事局南部打擊犯罪中心循線調查，全台共有23名民眾受害，損失金額高達3300萬元，發動多波搜索行動，將主嫌蔣姓男子及共犯16人逮捕到案。

刑事局南打表示，李男是在臉書看到「家庭代工」、「兼職求職」廣告後，加入對方LINE群組，被遊說參與所謂「幸福圓夢企劃」、「菁英夢想企劃案」，並被要求以虛擬貨幣「泰達幣」（USDT）投入投資，聲稱能「百萬圓夢、輕鬆賺千萬」。李男初期投入上百萬元，接著又遭詐團以「繳交手續費才能獲利」為由不斷追加資金，最終甚至抵押房產，直到被騙362萬元才驚覺受害。

警方透過165反詐騙專線大數據追查，發現全台共有19名女性、3名男性受害，詐騙金額超過3300萬元。該公司總部位於台北市，全台設有8家分店，詐團在6月間悄然解散並轉移據點，警方鎖定雙北及高雄多處地點展開搜索與拘提行動，逮捕蔣姓金融分析師（37歲）及各分店店長等共16人，查扣手機、電腦、虛擬幣、雲端資料、點鈔機及各式文件證物。

據了解，蔣男為在台總公司負責人，幕後郭姓金主則身在國外。蔣男擁有防制洗錢與打擊資恐相關專業資格，落網時仍在住處呼呼大睡，矢口否認涉案，全案依加重詐欺、違反洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後諭令蔣男以2萬元交保並限制出境，其餘共犯則無保請回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

