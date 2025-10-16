為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    蘆竹住宅區早餐店氣爆 疑瓦斯行員工更換設備不慎釀災受傷送醫

    2025/10/16 14:44 記者余瑞仁／桃園報導
    桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹區南順六街1家早餐店今（16）日上午10點多因進行瓦斯管線作業，呂姓瓦斯工人更換設備時疑因不慎發生氣爆引起火災，呂男雙手多處受到1、2度燒燙傷，經消防局救護車送往林口長庚醫院治療，幸無生命危險；現場火勢也於10點26分由消防人員撲滅。

    桃園市消防局119勤務指揮中心於今天上午10點09分接獲報案指蘆竹區南順六街一家早餐店發生氣爆引發火災，立即派遣第三大隊蘆竹分隊救災救護人到場搶救，消防人員到場時，只見早餐店冒出火光與陣陣濃煙，員工指稱事發前店內正進行瓦斯管線作業，69歲瓦斯行呂姓員工因氣爆雙手多處燒燙傷，立即由救護車送往林口長庚醫院治療，幸無生命危險。

    現場火勢經消防人員拉出多條水線灌救，於10點26分撲滅，初估店內燃燒面積約20平方公尺，廚房內用品、裝潢燒毀，火災發生確切原因仍待調查鑑定。消防局表示，這起火災共動員消防人員7名、消防車2輛、救護車1輛。

    桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警，現場冒出陣陣濃煙。（記者余瑞仁翻攝）

    桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警，現場冒出陣陣濃煙。（記者余瑞仁翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播