蘆竹住宅區早餐店氣爆 疑瓦斯行員工更換設備不慎釀災受傷送醫

桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市蘆竹區南順六街1家早餐店今（16）日上午10點多因進行瓦斯管線作業，呂姓瓦斯工人更換設備時疑因不慎發生氣爆引起火災，呂男雙手多處受到1、2度燒燙傷，經消防局救護車送往林口長庚醫院治療，幸無生命危險；現場火勢也於10點26分由消防人員撲滅。

桃園市消防局119勤務指揮中心於今天上午10點09分接獲報案指蘆竹區南順六街一家早餐店發生氣爆引發火災，立即派遣第三大隊蘆竹分隊救災救護人到場搶救，消防人員到場時，只見早餐店冒出火光與陣陣濃煙，員工指稱事發前店內正進行瓦斯管線作業，69歲瓦斯行呂姓員工因氣爆雙手多處燒燙傷，立即由救護車送往林口長庚醫院治療，幸無生命危險。

現場火勢經消防人員拉出多條水線灌救，於10點26分撲滅，初估店內燃燒面積約20平方公尺，廚房內用品、裝潢燒毀，火災發生確切原因仍待調查鑑定。消防局表示，這起火災共動員消防人員7名、消防車2輛、救護車1輛。

桃園市蘆竹區南順六街早餐店發生氣爆火警，現場冒出陣陣濃煙。（記者余瑞仁翻攝）

