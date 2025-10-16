為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台南角頭歸仁圓環對轟35槍 「瘋狗彬」判囚4年半定讞

    2025/10/16 14:44 記者張文川／台北報導
    綽號「瘋狗彬」的張旭彬。（資料照）

    台南市角頭「瘋狗彬」張旭彬3年前與角頭「七甲財」洪啟文酒後衝突，洪男怒嗆相約至台南歸仁圓環「輸贏」，但張未現身，而是教唆手下吳豐雄等3人前往，雙方駁火35槍，洪男中彈身亡，吳男左腰中槍，被丟包醫院急診室前救回一命。台南地院一審依殺人、寄藏槍械等罪，將槍手吳豐雄判處13年徒刑，張旭彬依非法持槍判4年6月，台南高分院二審改判吳11年半、張維持原判；最高法院駁回上訴，全案定讞。

    警方調查，53歲死者洪啟文是歸仁區角頭，而張旭彬家住台南中西區，並在安平租屋開茶行，2022年6月9日凌晨，2人在安平區飲酒時，張不滿洪教訓他的江姓小弟，雙方起口角，張朝洪砸酒杯，洪怒嗆張「來歸仁輸贏」。

    當天凌晨4時40分許，洪男由楊男駕車載往歸仁圓環，張男未赴約，但指派吳豐雄與江姓、游姓小弟駕車前往等候赴約。

    洪男一到現場，還沒下車就朝吳等人的白色座車開槍，雙方對轟，現場槍聲大作，36歲吳豐雄持長槍下車，悄悄走到洪男的副駕駛座旁，近距離朝洪男開槍。

    歸仁警分局巡邏車當時正好在附近的郵局簽巡邏箱，聽聞槍聲趕抵現場，只見2車急速駛離，地上遺留1個長槍彈匣、35枚彈殼。

    洪男傷重，由友人載往醫院急救，經搶救仍宣告不治；凶手吳男的左腰也中1槍，由江男與游男開車載到成大醫院丟包在急診室門口，吳當時已無意識，急救後幸運撿回1命。事後警方逮捕兩派人馬共7人，包括教唆手下前去的張旭彬。

    法院一審判槍手吳豐雄13年徒刑，二審考量他賠償死者家屬300萬元達成和解，改判11年半；教唆者張旭彬維持4年半徒刑。最高法院認為二審判決無違誤，駁回2人上訴定讞。

