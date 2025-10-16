為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    紅線違停露餡！毒駕男遇警盤查 抗拒逃逸被壓制

    2025/10/16 13:35 記者鄭景議／新北報導
    警方在廖男車上發現毒品。（記者鄭景議翻攝）

    24歲廖姓男子，昨日下午將車違規紅線停放於新北市中和區中山路二段，恰好中和分局積穗派出所所長徐冠明、警員李德寶正在執行巡邏勤務，上前盤查，廖男見警方靠近時神情慌張、語氣閃爍，讓員警察覺有異，隨即要求他下車配合檢查，果然盤查出K他命粉末，廖男還一度想拒捕逃逸，馬上被員警壓制在地帶回警局，警詢後依毒品罪嫌法辦。

    警方表示，在盤查過程中，員警於車內排檔桿旁及儀表板上方平台發現疑似K他命粉末，並當場採樣以毒品試劑測試，結果呈現陽性反應。正當員警準備進一步處理時，廖男突然情緒激動、抗拒盤查，隨即拔腿逃逸。員警立即展開追捕，歷經數十公尺追緝後成功將其壓制於地，並迅速逮捕控制現場，過程中無人員受傷。

    經現場搜索，還發現廖男持有吸食K他命用吸管一支（毛重0.016公克），員警旋即將他帶返所驗尿，結果呈陽性反應。廖男於警詢時坦承持有及吸食三級毒品K他命，全案依「毒品危害防制條例」偵辦並移請新北地檢署偵處。

    警方呼籲，毒品戕害身心健康，民眾切勿心存僥倖或以身試法；如發現可疑情事，應立即通報警方，共同維護社會治安與社區安全。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

