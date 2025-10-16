為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    北市男公園全身著火送醫不治 警尚無法斷定是自焚或意外

    2025/10/16 13:27 記者王冠仁／台北報導
    士林警方目前仍無法斷定是自焚或意外。（資料照）

    士林警方目前仍無法斷定是自焚或意外。（資料照）

    台北市士林區福中公園前天傍晚傳出一起疑似自焚事件，一名男子坐在公園涼亭中，不知何故忽然全身著火；他雖被送醫急救，但於昨天早上宣告不治。警方查出死者是66歲林姓男子，公園附近雖有監視器鏡頭，但礙於角度，沒有清楚拍下事發經過，警方目前仍無法斷定整起事件是自焚或意外。

    警方調查，林男平時居無定所、長期酗酒，跟家人已經許久沒有聯繫，他近來經常在下午、傍晚時刻，在福中公園附近流連，不少居民都曾經見過他。

    前天傍晚6時許，林坐在公園內涼亭，沒想到下一秒他忽然全身起火；公園內其他民眾見狀，立刻跑到附近派出所求援，員警也隨即拿滅火器到場撲滅火勢，同時通報救護人員將他送往新光醫院救治。

    救護人員到場時，在林的身邊發現有一個打火機，他當時全身多處有二至三度的燒燙傷，傷勢嚴重、失去意識，最終仍在昨天早上10時許宣告不治。

    警方說，由於沒有目擊者目擊起火全程，再加上監視器也沒有拍下過程，因此目前仍無法斷定整起事件是自焚或意外，詳情將待消防局火災調查報告出爐後才能進一步釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播