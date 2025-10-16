北市男公園全身著火送醫不治 警尚無法斷定是自焚或意外

士林警方目前仍無法斷定是自焚或意外。（資料照）

台北市士林區福中公園前天傍晚傳出一起疑似自焚事件，一名男子坐在公園涼亭中，不知何故忽然全身著火；他雖被送醫急救，但於昨天早上宣告不治。警方查出死者是66歲林姓男子，公園附近雖有監視器鏡頭，但礙於角度，沒有清楚拍下事發經過，警方目前仍無法斷定整起事件是自焚或意外。

警方調查，林男平時居無定所、長期酗酒，跟家人已經許久沒有聯繫，他近來經常在下午、傍晚時刻，在福中公園附近流連，不少居民都曾經見過他。

前天傍晚6時許，林坐在公園內涼亭，沒想到下一秒他忽然全身起火；公園內其他民眾見狀，立刻跑到附近派出所求援，員警也隨即拿滅火器到場撲滅火勢，同時通報救護人員將他送往新光醫院救治。

救護人員到場時，在林的身邊發現有一個打火機，他當時全身多處有二至三度的燒燙傷，傷勢嚴重、失去意識，最終仍在昨天早上10時許宣告不治。

警方說，由於沒有目擊者目擊起火全程，再加上監視器也沒有拍下過程，因此目前仍無法斷定整起事件是自焚或意外，詳情將待消防局火災調查報告出爐後才能進一步釐清。

