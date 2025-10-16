為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    台鐵太魯閣列車進站撞死乘客 男子疑跳軌遭輾斃

    2025/10/16 12:56 記者林嘉東／基隆報導
    台鐵218次太魯閣列車今天近午駛進台鐵百福車站時，發生與乘客碰撞事故。鐵路警察局七堵派出所獲報趕抵，男性乘客慘死軌道上，身體卡在列車車輪與軌道間，頭顱破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    台鐵218次太魯閣列車今天近午駛進台鐵百福車站時，發生與乘客碰撞事故。鐵路警察局七堵派出所獲報趕抵，男性乘客慘死軌道上，身體卡在列車車輪與軌道間，頭顱破裂，當場死亡。（記者林嘉東翻攝）

    台鐵218次太魯閣列車今（16日）近午駛進台鐵百福車站時，發生與乘客碰撞事故。鐵路警察局七堵派出所獲報趕抵，男性乘客慘死軌道上，身體卡在列車車輪與軌道間，頭顱破裂，當場死亡。

    基隆市消防局今天上午11時20分許，台鐵百福車站218次太魯閣列車與民眾發生碰撞，消防員趕抵男性乘客頭部遭撞擊，頭顱破裂，慘死車輪下；鐵路警察局七堵分局釐清乘客為何在列車進站時，跑進軌道，遭列車輾斃。

    鐵警調閱月台監視器查出，男性乘客在太魯閣列車進站前幾秒鐘，從月台上跳進鐵軌，列車司機見狀煞車不及才撞上乘客；鐵警與火車站員工協助將被撞死的男乘客從列車軌道間抬出後，12點30分排除該起事故，完成通車。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

