躲避球玩出火 小一童骨折家長連帶賠83萬

鄭姓學童在校園打躲避球時被同學重摔致骨折，家長提告求償107萬5230元。台南地院審理後，判曹姓學童及其父母連帶賠償83萬1510元並負擔利息。（記者王捷攝）

一名小一鄭姓男童不滿曹姓同學賴皮不願與對方玩躲避球，豈料遭曹童從背後抱起重摔，造成骨折與心理創傷，鄭家向曹家求償107萬多。台南地方法院審理後判賠83萬多。

去年12月間，台南某國小體育課進行躲避球比賽時，曹童被球擊中後拒絕出場，引發同學不滿。下課後鄭童向友人談及「下次他玩我就不玩了」等語，曹童恰巧聽見，憤而上前從背後抱起鄭童重摔在地，並槌打對方背部，導致鄭童左腿骨折、生長板受損及背部挫傷，之後被診斷患有創傷後壓力疾患，需長期心理治療與復健。

鄭家主張，因事件支出醫療、交通、看護及心理治療等費用，並考量長期心理創傷，合計求償107萬5230元。曹家則否認部分金額，稱健保給付部分應由健保署代位求償，交通費未實際搭乘計程車不得請求，親屬照護不應比照專業行情，並主張鄭姓學童有挑釁言語，應負部分責任。

法官審酌後指出，校園暴力並非健保代位求償範圍，被害人仍得請求加害人賠償；親屬接送與照護雖無實支費用，但勞務應評價為金錢，不得因親情免除賠償。法院認定醫療、回診、心理治療及看護費均屬必要支出，精神慰撫金衡酌雙方資力與傷害程度，核給35萬元。

法院最後判決曹童及其父母應連帶給付鄭童83萬1510元，訴訟費由曹家連帶負擔77%，其他由原告鄭家負擔，全案可假執行。

