戴5千萬RM鑽表、冒用「車模界林志玲」護照 詐團辣妹再延押2月

廖姓女騙徒（中）今年初入境機場時被逮，身上還戴著市價5千萬的RM粉紅鑽表。（記者陳建志翻攝）

涉及台、美跨境愛情詐騙1.7億的36歲廖姓女子，年初入境桃園機場時當場被逮，並在身上查扣1只市價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，廖女還被中檢指控涉嫌盜用施打牛奶針死亡「車模界林志玲」蔡語芯的護照，申辦銀行帳戶，因涉嫌加重詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，目前還在羈押中，廖女求交保，但法院認為有逃亡、串證之虞，裁定從10月21日起延長羈押2月。

中檢調查發現，以廖女為首的詐騙集團，先持不知情的黃姓、蔡姓民眾護照，在美國銀行開戶，進行「假交友真詐財」詐騙，先以甜言蜜語取信被害人，接著慫恿進行小額投資獲利取信對方，待被害人投入大量資金後，隨即以各種理由要求被害人繳交大筆現金，指示匯入指定帳戶，或由美籍的肖姓、孫姓車手前往取款，成功詐騙多名美籍人士，得手美金532萬8855元，換算當時匯率約台幣1億7052萬餘元。

請繼續往下閱讀...

廖女利用詐騙所得，購買市價5000萬的Richard Mille名表、8克拉鑽石等貴重商品，年初返國時當場在桃園機場被捕，並在身上起出價值不斐的RM粉紅鑽表，今年5月中檢拍賣時，由1名戴口罩男子以3900萬元得標。

台中地院審理時，廖女坦承洗錢及冒名使用他人護照等罪嫌，但否認加重詐欺取財及發起、主持、操縱、指揮犯罪組織等罪嫌，14日開庭訊問時，求法院予以交保，她也願意戴電子腳環監控。

不過法官考量，還有共犯須交互詰問，且過去頻繁出境至不同國家，有逃亡之虞，加上有串證疑慮，裁定從10月21日起，延長羈押2月，並禁止接見通信。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

台、美跨境愛情詐騙集團廖姓女嫌，年初在機場落網時，身上戴著市價5千萬的RM粉紅鑽表，中檢以3900萬拍出，廖女近日裁定延長羈押2月。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法