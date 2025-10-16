離奇！75歲台中翁疑赴災區失聯10天 徒步走進舊蘇花後人間蒸發

楊姓老翁最後走在舊蘇花台9丁線9K處往南，時間為晚上9點50分，自此線索幾乎斷掉，不過警方仍持續協尋，呼籲用路人若有發現老翁行蹤，敬請提供當天相關行車紀錄畫面。（民眾提供）

台中75歲楊姓老翁6日疑似搭火車要赴花蓮光復救災，途中卻在宜蘭蘇澳火車站下車，晚間近10點徒步走入舊蘇花公路台9丁線後，就此人間蒸發！家屬因遲遲聯繫不上爸爸，10日報案求助，因已失聯10天，蘇澳警方迄今仍持續擴大協尋，盼能傳出好消息。

蘇澳警分局調查，家屬10日先向台中清水分局報案，隨即12日趕赴蘇澳分局蘇澳派出所、南澳派出所請求協助，員警調閱6日監視器後，發現老翁持悠遊卡約晚間6點多自蘇澳火車站走出來，先至鎮內繞行一大圈後，晚上近10點才走進舊蘇花。

警方指出，因舊蘇花沿途監視器少，協請公路局清查監視器後，確認老翁最後身影的時間為晚上9點50分，地點在台9丁線9K處往南，自此線索幾乎斷掉，不過警方仍持續協尋，呼籲用路人若有發現老翁行蹤，敬請提供當天相關行車紀錄畫面。

楊姓老翁家屬近日在臉書發文協尋，指出失蹤者楊爸爸要到花蓮災區，若在光復火車站、鳳林火車站有發現落單孤身的老人家，再麻煩問看看需不需協助，並懇請協助通報警察。

家屬指出，爸爸失蹤地點在蘇澳端往東澳的舊蘇花、台9丁線，時間為中秋節6日當晚7點40分到隔天中午12點，若有在這段期間，行經該路線駕駛，看到當天穿著淺粉紅上衣以及灰黑短褲的75歲阿北，再麻煩聯繫警方。

家屬也公布爸爸特徵，除思慮清晰外，包括身高約155公分、略駝背，是名視障者有白內障，腳部靜脈曲張明顯，慣用台語有海口腔，左手戴銀色金屬手錶，因已失聯長達10天，親友均非常著急。

楊姓老翁步出蘇澳火車站畫面，晚上約6點半。（民眾提供）

