通緝男棄車被捕，嫩妻接替開車撞警，警開4槍制止逮人送辦，夫妻倆還吃上15萬元罰單

警方追捕通緝犯，連開四槍才讓駕駛放棄逃逸意圖。（警方提供）

涉嫌組織犯罪等被通緝郭姓男子，昨下午5點26分駕車經過桃園市區被警方攔截，郭男棄車逃逸仍被逮捕，未料，郭男妻子、25歲鄭姓女子接替開車，還衝撞員警及警車企圖逃逸，員警見狀連開4槍，擊傷鄭女右大腿才讓她放棄抵抗，警方在車上查獲毒品依托咪酯及數把刀械，全案依毒品、公共危險罪等罪嫌送辦。

警方表示，嫌犯拒捕過程中闖紅燈、蛇行逆向、危險駕駛等各項違規，告發共27件，罰金總額逾15萬元。

請繼續往下閱讀...

警方表示，桃園警分局接獲情資，涉嫌組織犯罪及詐欺案件遭發布通緝中的郭姓男子，與友人於台中涉犯刑案後，駕車潛逃至桃園地區藏匿，青溪派出所員警昨天下午5點26分左右，在三民路二段發現該車行蹤，立即攔查，郭男卻不配合，開車繞市區10餘分鐘後，沿國際路往南桃園交流道逃逸，於國際路二段與力行路口駛入對向車道逆向行駛，並左轉進入某公司停車場後跳車逃入草叢中，仍被隨後追至的員警將他壓制逮捕。

未料，副駕駛座的郭妻、鄭姓女子見狀，跳至駕駛座接替開車，她不顧員警制止，駕車前後衝撞員警及警車意圖逃逸，倒車過程中將警用機車壓在車底下，仍猛踩油門，員警見情況危急，果斷拔槍射擊輪胎3槍及向鄭女腿部射擊1槍，她右大腿受傷後，才揮手示意放棄抵抗。

警員立即上前以止血帶為鄭女止血，通報消防救護人員到場協助送醫，另將車內後座劉姓乘客及郭男3歲女兒送返所內，員警於郭車內查獲依托咪酯（喪屍菸彈）2顆，全案依法送辦。

警方追捕通緝犯，連開四槍才讓駕駛放棄逃逸意圖。（警方提供）

警方追捕通緝犯，連開四槍才讓駕駛放棄逃逸意圖。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法