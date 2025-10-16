曾聚眾包圍三重派出所 父子檔又聚眾鬧事、子砍人重判5年半

翁姓父子等人曾在2023年間新北市警局三重派出所，引起社會關注，警方事後將眾人逮捕。（資料照）

男子翁子恩與其子翁于哲等人2023年間，曾包圍新北市警局三重派出所，引起社會關注，一審法院今年7月判處2人各9個月徒刑；怎料，去年10月間，翁姓父子涉包圍派出所一事尚在審理時，竟又糾眾持球棒、開山刀前往新北市一處KTV砍人，致一名陳姓被害人重傷，新北地院審理後依攜帶兇器在公共場所聚集三人以上而下手實施強暴罪，判處翁子恩8個月徒刑，翁于哲犯重傷害罪判刑5年6月，可上訴。

2023年11月4日凌晨3時許，翁男酒後與妻子發生爭執，被獲報前往處理的三重所廖姓警員壓制帶回保護管束，約清晨5時許才被家屬帶回；事後翁男認為警方執法過度，心生不滿，其子獲知後撂人在三重自強路二段會合，翁男當場發放印有廖姓警員姓名及臉部特徵的傳單，一行人分乘多輛汽車前往三重所。

檢警追查，當晚近10時許，眾人包圍派出所門口，翁男率隊試圖闖入，其子等人不斷挑釁，包括拋撒傳單、叫囂、錄影、推擠員警等，甚至有人飆罵員警髒話、或在車上鳴按喇叭，撒野後即離開，沒多久，網路瘋傳黑衣人包圍派出所的影片，警方事後火速逮捕翁姓父子等人送辦。

包圍派出所的刑事部分，一審新北地院今年6月認為，翁姓父子雖有推擠並揮撒傳單，未造成員警受傷及派出所內物品毀損，尚有克制，主觀惡性及犯罪情節非罪大惡極，依刑法第59條規定酌減其刑，並審酌其等所為對社會治安已造成危險與不安、犯後坦承犯行、未和解等因素，判刑各9月徒刑。

至於砍人案，檢警調查，翁子恩與一名陳姓男子有債務問題，去年10月6日深夜竟帶著其子翁于哲等8人，紛持球棒、開山刀、鎮暴槍、酒瓶等武器殺往一處KTV，其中，翁于哲更持開山刀朝陳的腿部揮砍，導致被害者重傷。

被害人因左下肢總腓神經斷裂，造成左下肢垂足，造成行動不便及影響正常走路，合議認定翁于哲所為已構成重傷害罪，並審酌翁姓父子有跟陳男和解等因素，判處上述徒刑；其他名共犯分別犯攜帶兇器在公共場所聚集三人以上施強暴而下手實施強暴或在場助勢罪，判刑4個月至5個月不等徒刑。

