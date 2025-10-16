為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台62線砂石車追撞 駕駛疑受陽光影響煞車不及

    2025/10/16 12:47 記者林嘉東／基隆報導
    林姓砂石車駕駛疑未保持安全車距，追撞前方吳姓男子駕駛的砂石車，造成砂石車頭受損。（記者林嘉東翻攝）

    林姓砂石車駕駛疑未保持安全車距，追撞前方吳姓男子駕駛的砂石車，造成砂石車頭受損。（記者林嘉東翻攝）

    台62線東西向萬瑞快速道路暖暖段今（16日）上午發生砂石車追撞砂石車事故；後車林姓砂石車司機供稱，他駕車行經肇事路段時，因陽光刺眼，發現前車時已來不及煞車。基隆警方呼籲，用路人駕車時，務必注意前方狀況，遵守交通規則，才能避免類似追撞事故發生。

    基隆市警三分局勤務中心今天上午6時50分獲報，台62線東西向萬瑞快速道路基隆市暖暖區路段8.4k處發生2輛砂石車碰撞事故；暖暖派出所警員到場發現林姓駕駛人駕駛砂石車行經肇事路段時煞車不及追撞前方砂石車輛，所幸林姓駕駛僅輕微受傷，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

    警方初步調查，林男當時駕駛砂石車沿台62線由台北往暖暖方向行駛，因陽光刺眼，加上未保持安全車距，致林緊急煞車不及，追撞前方吳姓駕駛砂石車輛，事故現場一度交通受阻，警方立即派員前往指揮交通並排除障礙。

    警方隨後替林、吳酒測，雙方酒測值均為每公升0毫克。警方除提醒駕駛人行經車流密集路段時，應保持安全車距、減速慢行；此外，民眾行車時務必注意前方狀況，遵守交通規則，避免類似事故發生。

    台62線東西向萬瑞快速道路暖暖段今天上午發生砂石車追撞砂石車事故。基隆市警三分局暖暖派出所警員到場疏導車流維持交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

    台62線東西向萬瑞快速道路暖暖段今天上午發生砂石車追撞砂石車事故。基隆市警三分局暖暖派出所警員到場疏導車流維持交通順暢。（記者林嘉東翻攝）

    台62線東西向萬瑞快速道路暖暖段今（16日）上午發生砂石車追撞砂石車事故；後車林姓砂石車司機供稱，他駕車行經肇事路段時，因陽光刺眼，發現前車時已來不及煞車。（記者林嘉東翻攝）

    台62線東西向萬瑞快速道路暖暖段今（16日）上午發生砂石車追撞砂石車事故；後車林姓砂石車司機供稱，他駕車行經肇事路段時，因陽光刺眼，發現前車時已來不及煞車。（記者林嘉東翻攝）

