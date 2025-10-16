竹市警破中部娃娃機自助洗衣店兌幣機竊盜集團 嫌蒙面持油壓剪破壞得手近百萬

新竹市警方破獲橫行中部縣市娃娃機與自助洗衣店兌幣機的竊盜集團，林姓主嫌會夥同其他人蒙面戴手套再持油壓剪破壞兌幣機，已知涉及近40件竊案，得手金額近百萬元。（記者洪美秀翻攝）

新竹市警方破獲橫行中部跨縣市娃娃機與自助洗衣機兌幣機大盜集團，逮獲有毒品及竊盜前科的43歲林姓主嫌等4人，林姓主嫌為躲避警方追查，會更換合作對象，且會蒙面戴手套，再持油壓剪破壞兌幣機後，將百元及零錢搜刮一空，光在竹市舊城區1個晚上就得手5件以上，每次犯案都有5-6萬元，警方調閱監視器及進行車牌辨識，將林嫌等4人拘提到案，依加重竊盜罪嫌移送，林嫌也被檢方聲押獲准。

據悉，43歲林姓犯嫌是台中大甲人，從今年7月開始，就鎖定中部縣市犯案，包括台中、彰化及南投和苗栗等縣市，且以鬧區的娃娃機和自助洗衣機的兌幣機為下手對象，且為躲避警方追查，林嫌會不定期更換合作對象，每次犯案會要求其他同夥蒙面及戴手套，且犯案手法相當熟稔，會利用深夜時段，進入店內後立即用油壓剪破壞，再取手兌幣機內的百元及銅板等零錢，每次犯案時間不超過5分鐘，1個晚上可得手5-6萬元，並將所竊得的現金分贓，做為買毒品及生活所需。

請繼續往下閱讀...

由於林姓主嫌犯案橫行中部，已被多個縣市警方鎖定，新竹市第二警分局東門派出所員警經分析比對車牌及監視器，追查其逃跑路線，鎖定林嫌，報請檢察官偵辦後，在林嫌準備犯案時將其拘提到案，經清查，林嫌所涉案件多達40件，得手金額達近百萬元，依加重竊盜罪嫌送辦，林嫌也被檢方聲押獲准。

新竹市警方破獲橫行中部縣市娃娃機與自助洗衣店兌幣機的竊盜集團。（記者洪美秀翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法