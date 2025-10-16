為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    洽公別走錯！豐原派出所借用地政所辦公11年 10/15遷入新廳舍

    2025/10/16 11:24 記者張軒哲／台中報導
    豐原派出所搬遷至新廳舍辦公。（記者張軒哲攝）

    豐原派出所搬遷至新廳舍辦公。（記者張軒哲攝）

    豐原派出所及豐原交通分隊於昨（15）日正式遷入新址豐原區中山路508號，結束自2015年11月18日以來長達近11年與豐原地政所的合署辦公歷程，嶄新派出所預計11月由市長盧秀燕舉主持啟用典禮。分局長謝建國率副分局長王啟秀、秘書室主任蔡季芳及豐原所所長黃登貴往豐原地政所拜會，除表達感謝之意，也藉此強化跨機關間防詐橫向聯繫機制。

    豐原派出所因老舊興建新廳舍，向豐原地政所借一樓一半的空間使用多年。豐原分局分局長謝建國表示，與豐原地政事務所自2015年起合署辦公至今，雙方長期相處融洽，彼此在業務上相互協助，早已建立深厚情誼。雖然派出所已於昨（15）日正式遷址，但合作關係與情感不減，未來將持續深化合作、擴大防詐宣導層面，雙方就近期不動產登記異常態樣、詐騙手法演變等議題進行深入討論，並分享實際案件處理經驗。

    謝建國指出，詐騙集團手法層出不窮，警方與地政單位唯有密切合作、即時通報，方能在第一時間攔阻可疑登記行為，守護民眾財產安全。

