為管教表妹起爭執 高雄男潑汽油揚言放火

高雄李姓男子為了管教表妹起爭執，竟潑灑汽油揚言放火。示意圖（資料照）

高雄李姓男子為了黃姓女友表妹的管教問題起衝突，李男先在對方住處揚言放火，甚至持汽油潑灑，兩人鬧到分手後，黃女聲請保護令，但黃男無視禁令兩度到女子住處附近徘徊挑釁，涉犯恐嚇及違反保護令等罪各判拘役40日和徒刑2月和4月，均得易科罰金。

判決指出，李男與黃姓女子曾是同居情侶，去年10月間，兩人因黃女表妹的管教問題爆口角，李男竟惡言恐嚇「要放火燒房子」，不久後又買來汽油，在黃女面前潑灑，讓她嚇得趕緊報警，法院事後依《家庭暴力防治法》核發緊急保護令，明定李男不得接近或騷擾女方。

請繼續往下閱讀...

但李男不僅無視禁令，還在去年11月與12月兩度現身女子住處外徘徊，被監視器拍下、警方當場查獲；法院審理時，李男坦承犯行，法官認為其犯罪動機偏激，潑灑汽油方式已對被害人造成極大恐懼，且保護令並非「紙上談兵」，李男明知禁令仍故意挑釁，漠視法紀，行為惡劣，依恐嚇及違反保護令等罪各判拘役40日和徒刑2月和4月，均得易科罰金，可上訴。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法