為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    為管教表妹起爭執 高雄男潑汽油揚言放火

    2025/10/16 12:05 記者黃佳琳／高雄報導
    高雄李姓男子為了管教表妹起爭執，竟潑灑汽油揚言放火。示意圖（資料照）

    高雄李姓男子為了管教表妹起爭執，竟潑灑汽油揚言放火。示意圖（資料照）

    高雄李姓男子為了黃姓女友表妹的管教問題起衝突，李男先在對方住處揚言放火，甚至持汽油潑灑，兩人鬧到分手後，黃女聲請保護令，但黃男無視禁令兩度到女子住處附近徘徊挑釁，涉犯恐嚇及違反保護令等罪各判拘役40日和徒刑2月和4月，均得易科罰金。

    判決指出，李男與黃姓女子曾是同居情侶，去年10月間，兩人因黃女表妹的管教問題爆口角，李男竟惡言恐嚇「要放火燒房子」，不久後又買來汽油，在黃女面前潑灑，讓她嚇得趕緊報警，法院事後依《家庭暴力防治法》核發緊急保護令，明定李男不得接近或騷擾女方。

    但李男不僅無視禁令，還在去年11月與12月兩度現身女子住處外徘徊，被監視器拍下、警方當場查獲；法院審理時，李男坦承犯行，法官認為其犯罪動機偏激，潑灑汽油方式已對被害人造成極大恐懼，且保護令並非「紙上談兵」，李男明知禁令仍故意挑釁，漠視法紀，行為惡劣，依恐嚇及違反保護令等罪各判拘役40日和徒刑2月和4月，均得易科罰金，可上訴。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播