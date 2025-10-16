高雄2.3萬鏡頭有無人臉辨識?警察局長:只辨「車」不辨人

高市警察局長林炎田強調，目前科技執法的監視系統只辨車、不辨人。（記者王榮祥翻攝）

高市議員鍾易仲今指出，全高雄有2.3萬支監視器鏡頭，是否會照到人臉（人臉辨識）、影響個人隱私?警察局長林炎田強調，監視器目前只辨「車」不辨人，誰調用資料都有嚴謹管制。

鍾易仲表示，警局推動AI影像分析，透過科技提升破案率的方向沒錯，但鏡頭越來越多也越聰明，卻有讓人憂心個人隱私、人權會不會不見?

鍾易仲引述警方統計，到今年7月底，全高雄有23600多支鏡頭，其中4069支為智慧型鏡頭，有自動分析、比對畫面、辨識車牌等功能；他舉例高雄車站周邊，設置許多不讓行人的科技執法，儘管達成功效，卻也讓人質疑是否隨時被鏡頭看著?

警察局長林炎田答詢強調，目前科技執法的系統並無人臉辨識，主要是車輛辨識，焦點只在車牌，其他則是全景。

林炎田進一步說明，科技執法只能用在公眾事務，有其管制機制，一般影帶只有3個月存放時間，誰去調用資料都需要密碼、都有管制。

他說，20、30年前裝監視器，常被批評是全民公敵（電影） ，但現在民眾已經不一樣，常質疑為何這裡沒監視器?為何監視器失效?

高市議員鍾易仲擔心監視器影響個人隱私。（記者王榮祥翻攝）

