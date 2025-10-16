為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄2.3萬鏡頭有無人臉辨識?警察局長:只辨「車」不辨人

    2025/10/16 12:03 記者王榮祥／高雄報導
    高市警察局長林炎田強調，目前科技執法的監視系統只辨車、不辨人。（記者王榮祥翻攝）

    高市警察局長林炎田強調，目前科技執法的監視系統只辨車、不辨人。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鍾易仲今指出，全高雄有2.3萬支監視器鏡頭，是否會照到人臉（人臉辨識）、影響個人隱私?警察局長林炎田強調，監視器目前只辨「車」不辨人，誰調用資料都有嚴謹管制。

    鍾易仲表示，警局推動AI影像分析，透過科技提升破案率的方向沒錯，但鏡頭越來越多也越聰明，卻有讓人憂心個人隱私、人權會不會不見?

    鍾易仲引述警方統計，到今年7月底，全高雄有23600多支鏡頭，其中4069支為智慧型鏡頭，有自動分析、比對畫面、辨識車牌等功能；他舉例高雄車站周邊，設置許多不讓行人的科技執法，儘管達成功效，卻也讓人質疑是否隨時被鏡頭看著?

    警察局長林炎田答詢強調，目前科技執法的系統並無人臉辨識，主要是車輛辨識，焦點只在車牌，其他則是全景。

    林炎田進一步說明，科技執法只能用在公眾事務，有其管制機制，一般影帶只有3個月存放時間，誰去調用資料都需要密碼、都有管制。

    他說，20、30年前裝監視器，常被批評是全民公敵（電影） ，但現在民眾已經不一樣，常質疑為何這裡沒監視器?為何監視器失效?

    高市議員鍾易仲擔心監視器影響個人隱私。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員鍾易仲擔心監視器影響個人隱私。（記者王榮祥翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播