事業廢棄物攻佔二林中科園 彰檢起訴2公司11人

檢方對埋坑地點開挖，發現大量事業廢棄物。（檢方提供）

去年10月初「山陀兒」颱風過後，彰化縣二林中科園區用地發現遭開挖之坑洞及大量含碎磚、玻璃、塑膠片、廢木料之營建廢棄物，經彰化地檢署展開偵辦，發現處理營建分類的「江浚實業有限公司」涉有重嫌，該公司江姓負責人勾結虛設之「栢鼎開發實業股份有限公司」，再派人員將空地挖坑，再將大量事業廢棄物傾倒在坑內，該案彰化地檢署偵查終結，今將江浚公司、栢鼎公司及負責人等11人涉嫌違反廢棄物清理法第46條未經許可提供土地回填堆置廢棄物、非法清理廢棄物及刑法第216條、第215條行使業務上登載不實文書等罪嫌，均依法提起公訴。

這起環保案件係因芳苑警方夜間巡邏發現可疑，從嫌犯提供的資料，發現土方來自台北市，再進一步追查發現，係非法事業廢棄物傾倒於中科二林園區。芳苑警方報請彰化地檢署偵辦，檢察官陳振義檢察官指揮內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊、彰化縣警察局溪湖分局、芳苑分局並透過檢警環平台與彰化縣環境保護局組成專案小組深入追查，查獲江男等人未有合法清除處理許可文件載運未經篩選、分類之營建混合物至該處棄置，經溯源追查，營建混合物分類處理場「江浚公司」經理許男夥同龔男所掌控之栢鼎公司，合謀偽造2公司間「購買土石方」再利用買賣契約書及「臺北市土資（分類）場餘土運送處理證明文件」，用以虛構營建廢棄物已依規定再利用之假象，作為江男等人自江浚公司載出廢棄物時應付臨檢及稽查之用，以掩飾非法棄置廢棄物之事實。

經檢察官指揮專案小組，搜索江浚公司、栢鼎公司及被告住處等7處所，並拘提江男等7人到案，聲押主嫌江男等3人獲准，交保4人，並查扣曳引車4輛、半拖車3輛、挖土機1台。全案偵查終結提起公訴。

涉案公司開挖二林科學園區土地，再埋事業廢棄物。（彰化檢方提供）

