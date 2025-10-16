為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    遭詐被害人青壯年占最多 刑事局攜手三商美邦舉辦全台校園防詐公益講座

    2025/10/16 11:33 記者邱俊福／台北報導
    刑事局攜手三商美邦舉辦全台校園防詐公益講座，首場於昨天在台北市大直區實踐大學舉辦。（記者邱俊福翻攝）

    刑事局攜手三商美邦舉辦全台校園防詐公益講座，首場於昨天在台北市大直區實踐大學舉辦。（記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局鑑於詐騙橫行，去年詐欺犯罪數據被害人又以青壯年（18至39歲）占58%最多，攜手三商美邦人壽舉辦「2025校園防詐公益講座」系列活動，於全台大學辦理校園防詐公益講座，在課程融入金融防詐及識詐意識，讓反詐知識及觀念從學生時代開始向下扎根，首場防詐講座於昨天在台北市大直區實踐大學舉辦。

    刑事局表示，昨天首場的防詐講座，邀請刑事局偵查員魏培倫、理財達人SHINLI李勛、資深媒體人戴志揚，從宣導、理財、受害者故事三面向，全面提升學生防詐意識，講述目前遭詐數據顯示年輕族群最易受詐騙，並且針對AI科技的崛起解說相關的詐騙案例及防範，最後透過有獎徵答加強學生印象，獲得校園師生廣大迴響。

    而經分析，青年常見詐欺手法包含「假投資」、「假網拍」、「購物詐欺」等，將透過該詐騙型態解說及分享165反詐騙專線接獲的實際詐騙案例，揭露詐騙集團最新詐騙手段，持續宣導、教育，提升全民反詐意識。

