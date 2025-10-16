中壢毒鴛鴦製造、販賣喪屍煙彈 落網翻臉互咬雙雙被訴

檢警搜索桃園市中壢區徐姓、陳姓情侶檔住處起獲喪屍菸彈原料等物。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市徐姓男子涉嫌自行購買取得第二級毒品伊托咪酯（喪屍煙彈）原料，與陳姓女友在住處房間將原料加工後裝入空菸彈中製造為喪屍煙彈成品，2人並與古姓男子共同連繫買家販售喪屍煙彈，經警方獲報報請桃園地檢署指揮偵辦，5月間搜索並拘提3男女到案，檢方偵結依製造、販賣第二級毒品罪嫌提起公訴。

檢警調查，36歲徐男與34歲陳女為情侶關係，今年4月間徐男先行從不明處購得二級毒品伊托咪酯（喪屍煙彈）原料粉末，隨即在其住處與陳女共同將毒品原料粉末與甘油以燒杯攪拌調配成煙油，再裝入空菸彈內製作成喪屍煙彈成品。

徐男、陳女製毒成功後，找來43歲的古男合作，經由陳女透過通訊軟體尋找買家談妥以1顆喪屍煙彈以2000元銷售，由古男攜帶菸彈外出交易收款；徐男也曾駕車搭載陳女外出與廖姓男子交易。

警方接獲檢舉獲悉徐男、陳女這對情侶檔從事製造、銷售喪屍煙彈，經檢方指揮偵辦掌握販毒證據後，5月27日取得桃園地院核發搜索票，前往徐男、古男住處搜索，拘捕徐男、陳女、古男3人到案，並扣得製毒原料、工具及半成品。

檢警偵訊時，2男都推稱是陳女負責製造、聯繫販賣；陳女見男友指證咬她製毒、販毒，氣得說出是徐男取得毒品原料並提供場所共同製毒，還駕車載她販毒。檢察官近日偵結將徐男、陳女、古男均依製造、販賣第2級毒品罪嫌提起公訴。

