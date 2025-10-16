妙齡女負氣離家獨坐土地公廟啜泣 只因不願回診

警方在土地公廟旁安撫陳女，協助就醫。（警方提供）

台中市沙鹿區1名20歲陳姓女子長期情緒不穩定，昨日情緒失控，離家出走有「想不開」念頭。清水分局員警蔡嘉文、蕭弘毅獲報後第一時間趕赴現場，並迅速展開協尋，約20分鐘，終於在離家500公尺遠1處土地公廟後方角落尋獲女子，警方溫柔安撫「別怕、我在旁陪你」，協助家屬將女子就醫治療，及時化解一樁危機。

警方今日指出，沙鹿區20歲陳女因長期情緒不穩，昨日上午應是陳女回診日子，惟陳女不願跟隨母親前往醫院看診，母女溝通後，陳女突情緒失控並負氣跑出家門，母親擔心陳女安危，立即向清水警分局明秀所報案，員警獲報後立即趕赴現場，並及時展開搜尋救援，2名員警分頭協尋，約20分鐘後，終於在離住家約500公尺遠的土地公廟後方角落發現陳女坐著啜泣，警方上前安撫情緒同時通知救護人員及陳女母親到場。

請繼續往下閱讀...

警方到場時陳女不停哭泣，警安無情緒後表示「没關係，不怕，我就在旁陪你」。直到救護人員到場接手，警方亦協助陳女就醫治療。

清水警分局明秀派出所所長楊勝傑表示，員警在處理此類案件時，除須冷靜判斷與迅速行動，更需以同理心面對情緒不穩的當事人。他呼籲民眾，若發現親友情緒異常或有自傷傾向，務必及早通報求助，可撥打1995生命線、1925安心專線，讓專業人員即時介入，攜手守護生命安全，或可撥打110向警方請求協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法