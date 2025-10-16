為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    妙齡女負氣離家獨坐土地公廟啜泣 只因不願回診

    2025/10/16 11:25 記者張軒哲／台中報導
    警方在土地公廟旁安撫陳女，協助就醫。（警方提供）

    警方在土地公廟旁安撫陳女，協助就醫。（警方提供）

    台中市沙鹿區1名20歲陳姓女子長期情緒不穩定，昨日情緒失控，離家出走有「想不開」念頭。清水分局員警蔡嘉文、蕭弘毅獲報後第一時間趕赴現場，並迅速展開協尋，約20分鐘，終於在離家500公尺遠1處土地公廟後方角落尋獲女子，警方溫柔安撫「別怕、我在旁陪你」，協助家屬將女子就醫治療，及時化解一樁危機。

    警方今日指出，沙鹿區20歲陳女因長期情緒不穩，昨日上午應是陳女回診日子，惟陳女不願跟隨母親前往醫院看診，母女溝通後，陳女突情緒失控並負氣跑出家門，母親擔心陳女安危，立即向清水警分局明秀所報案，員警獲報後立即趕赴現場，並及時展開搜尋救援，2名員警分頭協尋，約20分鐘後，終於在離住家約500公尺遠的土地公廟後方角落發現陳女坐著啜泣，警方上前安撫情緒同時通知救護人員及陳女母親到場。

    警方到場時陳女不停哭泣，警安無情緒後表示「没關係，不怕，我就在旁陪你」。直到救護人員到場接手，警方亦協助陳女就醫治療。

    清水警分局明秀派出所所長楊勝傑表示，員警在處理此類案件時，除須冷靜判斷與迅速行動，更需以同理心面對情緒不穩的當事人。他呼籲民眾，若發現親友情緒異常或有自傷傾向，務必及早通報求助，可撥打1995生命線、1925安心專線，讓專業人員即時介入，攜手守護生命安全，或可撥打110向警方請求協助。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播