同居情侶吵架 女方親友到場排解竟反遭鎖陽台

高雄張姓男子與同居女友爭吵後，情緒失控不僅持鐵鎚砸壞物品，還在對方友人趕來「調解」時，趁3人到陽台抽菸的空檔，將落地窗反鎖，把他們困在陽台上。3人無法脫身，只能狂拍玻璃、打電話求援，最終才由其他友人趕來「破門相救」，法官依認定妨害自由罪判張男拘役30日，可易科罰金。

判決指出，去年11月11日清晨6時許，張男與傅姓女友在住處發生激烈口角，氣急之下拿鐵鎚猛砸鞋櫃與公仔，還誤打到傅女左腿，造成大片紅腫。傅女驚慌失措，急忙打電話求助，兩名友人隨即趕到現場。

3人為了緩和氣氛，一同走到陽台抽菸，但張男竟趁機從屋內反鎖落地窗，將他們困在陽台，3人不斷拍門呼喊，張男卻充耳不聞，遲遲不開門，無計可施之下，只好打電話找另一批朋友趕來，才順利脫困。

張男事後辯稱自己「習慣性會鎖門」，並非故意反鎖，還聲稱有打開門，只是「可能沒開到底」。但法官調閱現場錄影、翻拍照片等證據後認為，三名被害人說法一致，張男供詞反覆且避重就輕，難以採信，並認定張男明知有人在陽台，仍將門反鎖，且完全不理會拍門求救，行為顯係故意，已侵害他人行動自由，依妨害自由罪判處拘役30日，得易科罰金，仍可上訴。

