收受中國資金參選立委！ 高院依反滲透法判刑馬治薇2年8月

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇（右），被控涉收受中國資金百萬參選立委，高院認定馬治薇涉犯反滲透法、個資法，依想像競合規定，從一重論罪，今依反滲透法重判馬女2年8月徒刑、不法所得沒收。左為馬的律師陳麗玲。（資料照）

民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇，去年以無黨籍競選桃園市立委，檢方查出馬女涉嫌接受中國資助參選，依違反國家安全法、反滲透法及個人資料保護法起訴，桃園地院僅依違反個資法判馬女8月，其餘均無罪；全案上訴高等法院，馬女坦承違反個資法，請求輕判，否認其他犯行，高院認定馬治薇涉犯反滲透法、個資法，依想像競合規定，從一重論罪，今依反滲透法重判馬女2年8月徒刑、不法所得沒收。全案可上訴，馬女未出庭聆判。

此案也是立委參選人收受中國方面資金參選，被依反滲透法判刑的少見案例。高院判決馬治薇的是反滲透法第4條第1項、第一項規定：「任何人不得受滲透來源之指示、委託或資助，為總統副總統選舉罷免法第43條或公職人員選舉罷免法第45條各款行為。違反前項規定者，處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金」。

檢方起訴指出，馬治薇於2023年4月初赴中國結識對台工作單位人員，雙方商議由馬治薇提供我國政治情報以換取資助，馬女隨後於2023年4月、5月起多次前往中國，並分別收受對方由基金會出資提供資助美金1萬元及5000元，再於同年10月間、12月間，多次前往中國與對方會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT）8306元、1106元、9910元，約新台幣105萬元。

另外，馬治薇選舉期間提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）等公務秘密文書給中方，並受對方有關選舉活動的指示，參與公職人員選舉競選行為。

檢方認為馬治薇所為，違反個資法第41條非法蒐集處理利用個人資料、反滲透法第4條第2項的受滲透來源資助為參與競選行為，及國安法第7條第2項的為境外敵對勢力交付公務上應秘密之文書等罪嫌，將她起訴，並建請法院判刑3年8月、併科罰金200萬元。

桃園地院認定馬治薇違反個資法，判刑8月，未扣案犯罪所得應沒收；關於馬女被起訴違反國安法、反滲透法部分，桃園地院認為，因她提供給對岸組織的國會聯絡名冊文件並非政府核定的機密，而情治單位人員名片等物屬當事人同意公開的資訊，且無證據認定對岸滲透來源組織為境外敵對勢力的政黨，或其他訴求政治目的的組織、團體或其派遣的人，均判決無罪。全案上訴高等法院。

