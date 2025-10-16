超狠！棍棒毆打、馬桶刷刷牙 警破博奕、暴力討債集團逮16人

警方破江男為首的暴力討債集團，出動維安特勤隊進行攻堅逮人。（記者陳建志翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心去年破獲以江姓男子（36歲）為首的博弈機房，逮獲江男等12人，經送辦後江男依賭博罪嫌判刑10個月，不過警方進行手機數位鑑識時，發現該集團還涉嫌暴力討債、凌虐，對於欠債民眾，以棍棒、熱熔膠毆打，還強迫用馬桶刷刷牙、喝符水，手段相當兇殘，今年7月出動維安特勤隊攻堅，共逮獲江男等7人，依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財移送法辦，法院裁定羈押禁見中。

刑事局中打第三隊謝岳熹隊長表示，去年7月破獲藏匿於社區大樓內的2處博弈機房，當場查獲江姓主嫌（36歲）等12名成員，查扣手機90支、電腦20組、筆電4台等證物，江男訊後依賭博罪嫌送辦，遭法院判刑10個月。

不過警方在執行數位鑑識過程中，意外發現多段疑似涉及暴力討債凌虐的影像，雖影像拍攝時間已逾2年，不過經鍥而不捨追查，發現江男以網路博弈為掩護，實際操控成員行動，發展出具層級分工、命令服從、人員招募等架構的犯罪組織，並會要求集團成員也進行簽賭，若因此欠債則指使其他成員進行凌虐、暴力討債，以此控制集團成員。

警方發現，該集團對於欠債的成員，除用棍棒毆打，以熱熔膠猛抽身體，還會強迫以馬桶刷刷牙，甚至強迫抄寫心經後，再將心經燒掉加水喝下，並會逼迫交付金錢或財物，甚至脅迫家屬簽下本票、轉讓車輛，手段相當兇殘，已知被害人至少有3人。

中打經蒐證後，今年7月，與台中市警局、嘉義市警局及南投縣警局等單位共同偵辦，出動維安特勤人員攻堅逮人，一舉逮捕江男等7名共犯，並查扣木棍、球棒等犯罪工具，依組織犯罪、妨害自由、恐嚇取財移送法辦，法院裁定江男羈押禁見中。

警方破江男為首的暴力討債集團，查扣本票、棍棒等證物。（記者陳建志翻攝）

江男為首的暴力討債集團，強迫欠錢成員以馬桶刷刷牙。（記者陳建志翻攝）

江男為首的暴力討債集團，強迫欠錢成員喝下符水。（記者陳建志翻攝）

