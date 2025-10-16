中國星河18號砂石船輪機長違法登岸 處拘役30日繳納罰金後可望出港

中國星東18號砂石船輪機長，未經許可入境判處拘役30天。（民眾提供）

中國星東18號砂石船10月1日停泊在澎湖龍門尖山港卸貨，輪機長洪紫清未經我國主管機關許，擅自離船登岸，欲騎乘機車離開商港管制區時，被高雄港務警察總隊澎湖港中隊員警攔查移送法辦，澎湖地方法院以洪紫清犯入出國及移民法第74條第1項，處拘役30日，如易科罰金，以1000元折算1日。

判決書指出，洪紫清為中國籍，受僱擔任中國籍星東18號砂石船輪機員。緣砂石船為載運進口之砂石予皓仁預拌企業有限公司，今年10月1日停泊在澎湖縣龍門尖山碼頭卸貨，洪紫清未向我國主管機關申請許可入籍，仍於同日下午5時23分許自砂石船下船，並騎乘普通重型機車欲離開商港管制區，嗣於同日下午5時25分許，遭高雄港務警察總隊澎湖港中隊員警攔查，而以現行犯逮捕。

被告洪紫清於警詢及偵查中坦承不諱，核與證人於警詢時之證述情節相符，且有中華人民共和國居民身分證、海船船員適任證書、健康證明、車輛詳細資料報表各1份、監視器影像截圖及現場照片7張附卷可資佐證，足認被告自白與事實相符，全案事證明確，被告犯行應堪認定。

根據我國航港法規定，外籍船員未辦理入境就是違反出入境相關規定，船員被扣留，船上船員不足，違反船員法及國際公約規定，航政主管機關不准出港，除非船東再派輪機長過來補足船員配額。現如輪機長若已繳罰金，移民署解除收容回船之後，船務代理會進行出港系統申請，倘無管制情事，審核通過後即可出港。

由於輪機長拘留導致船員人數不足，星東18號砂石船停泊至今。（民眾提供）

