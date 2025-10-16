醉客踢知名水餃店招牌惹怒前黑道大哥 抄起菜刀上演鬥毆追逐

賴男（中間白衣黑褲者）持菜刀追逐前方落荒而逃的莊男（右上角白衣黑褲者）。（記者邱俊福翻攝）

台北市中山區知名眷村味水餃店「又一村」，上月底發生1名莊姓醉客坐於門口腳踢店外招牌裝潢，結果引發曾是竹聯幫堂主、金盆洗手開店的賴姓老闆不滿，雙方爆發口角後，賴男憤而抄起店內菜刀，莊男則持椅子回擊抵擋造成互毆，最後莊男不敵而逃，賴男在街頭追逐，引起逛街民眾側目，轄區台北市警中山分局中一派出所據報，經約談後，雙方互提傷害告訴，函送台北地檢署偵辦。

據悉，58歲賴姓老闆，過去曾是竹聯幫天堂堂主，35歲時金盆洗手帶小弟創業開了這家水餃店，全盛時期全台有50多家分店，2006年他因捲入一宗槍砲案件，棄保潛逃到中國上海，也在上海經營水餃店，兩岸生意興隆，12年後的2018年5月間主動聯繫北市警方，返國投案；賴男因這次的街頭鬥毆，再度登上媒體版面。

警方表示，上月30日晚間20時50分許，滿身酒味的55歲許男坐在水餃店門口時，突然腳踢店外的招牌裝潢，巨大聲響，讓店內忙生意的賴男不滿，外出制止，雙方引發激烈口角，賴男氣不過隨即返回店內抄起菜刀，莊男見狀也持店外的椅子抵擋，雙方爆發互毆。

隨後，莊男不敵丟掉椅子跑離，賴男則手持菜刀追出，雙方一度於街頭追逐，讓往來民眾都嚇了一大跳，莊男之後到馬偕醫院救治被菜刀劃傷的手臂，醫院隨即通報轄區派出所派員到場了解。

警方經調查了解事發原因後，當晚也約談賴男，雙方皆提告傷害，警方製作筆錄後，將雙方依傷害罪嫌函送檢方偵辦。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿訴諸暴力，而針對暴力事件，絕對嚴辦到底，決不寬貸。

