控兒拒扶養！退役空軍父開庭泣訴孤苦無依 他反擊揭辛酸真相

丁男反駁，指父親多年未盡扶養責任，退役後沉迷骨董與投機投資，還涉黃金集團、走私廢機車與放高利貸，甚至曾抵押祖母房地、攜款赴緬甸揮霍。（資料照）

74歲退役空軍中校阿揚（化名）年老無依，向法院聲請，控訴兒子冷血不孝，拒絕負擔每月7731元扶養費；他表示，自己每月僅靠軍公教退休優惠存款利息1萬8千餘元過活，名下土地難以變現，生活拮据，盼法院幫他討回老年依靠。不過台北地方法院審酌後認為，阿揚仍有穩定收入、且具入住榮民之家資格，生活尚可自理，並不符民法所稱受扶養權利人，裁定駁回。

阿揚指出，過去任職軍中，長年為家庭付出，如今與胞姊同住，每月仍須繳交1萬5千元租金，生活壓力沉重。他指控兒子丁男在母親趙女過世後，以不明手段取得多筆不動產，並出租收取高額租金，每月收入達數十萬元，卻從未給他分毫扶養費。更氣的是，丁男竟在報稅時仍將他列為扶養親屬以減稅，讓他感嘆親情早已形同陌路。

請繼續往下閱讀...

他補充，妻子多年未在外工作，家中生計長期由他支撐。自己曾赴緬甸從事紙業工作，薪資都交由妻子管理，卻屢遭冷嘲熱諷，甚至被挪用勞保老年給付。如今老病孤苦、難以維生，他認為兒子收入與財產遠高於自己，依法應盡扶養父母之責。

丁男則反駁，指父親多年未盡扶養責任，退役後沉迷骨董與投機投資，還涉黃金集團、走私廢機車與放高利貸，甚至曾抵押祖母房地、攜款赴緬甸揮霍。母親只能以看護維生、養育子女，他則從國中起就打工補貼家計。

丁男主張，依民法第1118條規定，若受扶養權利人對義務人有重大侵害、或未盡父職者，法院可免除扶養義務，並稱父親行為完全符合此情。

北院審理時，依職權調閱阿揚所得與財產資料，發現他於2022年至2023年間資產維持約173萬元，每年仍有約22萬元所得，每月可領軍工教退休優惠存款利息1萬8千多元。

法官文衍正指出，阿揚為退役榮民，具入住榮民之家資格，自費入住每月伙食與服務費約1萬2千至1萬3千元，以其現有收入足以負擔，顯非不能維持生活之情形。

法院認為，民法第1117條明定受扶養權利人須「不能維持生活而無謀生能力」，阿揚仍有穩定收入、財產與住宿替代方案，不符請求條件；再加上丁男主張其過往未盡父職、揮霍家產等情節，雖不影響主要判斷，亦反映父子關係疏離，因此認定阿揚不具扶養請求資格，裁定駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法