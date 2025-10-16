為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    當心！高師大商圈有怪婦 要人幫提物回家竟反鎖屋內

    2025/10/16 09:43 記者許麗娟／高雄報導
    高師大校安中心公告要師生對該名婦人提高警覺。（圖擷取自高師大網頁）

    高雄師範大學昨（15）日發出公告，指學校商圈林泉街首爾韓國食堂附近，有行為異常人士出沒，1名婦人用手機放宗教咒語，假裝腳痛請路過民眾幫忙提物上樓，並傳出曾有男學生被反鎖在屋內。轄區警方表示未接獲報案，並已前往婦人家進行勸導。

    昨日有高師大女學生在社群平台上貼文，中午和朋友在學校附近首爾韓式料理前遇到一位女性，說自己腳不方便，要學生們幫她提便當上樓。結果整個過程她放宗教咒語、態度沒有很好，本來要放她家門口，她卻堅持要我們拿進去屋內。後來查學校公告才發現，不只她們，已經有好幾位同學遇過同樣的情況，甚至有人被關在裡面。

    網友看到影片回應，「最重要的人生課題：學會拒絕 」、「不要隨便進人家裡面，覺得不對就閃人，安全第一，還好你們有錄影」、「這個女的很怪，大家別幫她，她都閉著眼睛走路，去年年底還突然朝我吐口水」、「太危險了，真的不要輕易走進陌生人家裡」。

    對此，校方也在網站發出公告，婦人身高約150公分、微胖、手機播放宗教咒語，時常在路口假裝腳痛等理由，協請民眾幫忙陪同上樓，據學生說明曾有位學長就幫她提上樓，還被反鎖在裡面，希望不要再有其他人被騙，並提高警覺！

    苓雅分局凱旋路派出所表示，警方未接獲相關報案，經檢視影片，民眾協助婦人提取物品返家，尚無違法、違規行為。警方已聯繫發文者，無須警方協助；另已釐清婦人身分並勸導避免違法行為發生。

    警方呼籲，民眾遇有相似情事，請儘速通知警方到場協助處理，避免發生危險。並將持續與校方保持聯繫，保護學生及周遭民眾安全。

