為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    澆花爆衝突！台、泰餐飲業者互嗆釀跨國糾紛

    2025/10/16 09:09 記者湯世名／彰化報導
    泰式料理與大腸麵線業者因澆花問題爆發口角衝突。（圖由民眾提供）

    泰式料理與大腸麵線業者因澆花問題爆發口角衝突。（圖由民眾提供）

    彰化市爆發一起跨國糾紛！1家泰式料理店的泰籍夫妻，疑因不滿店門口的機車被鄰店大腸麵線店業者澆花噴濕，雙方爆發口角衝突，不料台籍業者竟嗆「我已經老了，可以把你們都殺掉」，還說「我可以配你們」（意指同歸於盡），泰籍夫妻心生恐懼向警方通報，台籍業者昨天受訪時則解釋說，是對方先說「你們台灣人都欺負外國人」，加上對方持手機錄影，才會一時情緒失控脫口而出。

    彰化警分局今天指出，這起餐飲店糾紛案發生在13日晚間，泰式料理業者停在店門前的電動機車，遭隔壁大腸麵線店的員工在澆盆栽時，不慎將水潑灑到電動機車，導致有水痕，雙方進而發生口角衝突；經查2戶因生活上的習慣不同且有多次口角糾紛，但皆未有肢體衝突。泰籍夫妻向警方表示並未要提出任何告訴，只要請警方向大腸麵線店勸說即可。

    泰籍夫妻昨天出面指出，大腸麵線店的業者澆花噴濺到他們的機車，他們前往理論，不料對方竟嗆「要殺掉你們」，還說「他一個人而已也老了，可以配你們」，讓他們很害怕；對方經常講電話講到天亮，吵得很難入眠，還澆花噴水到他們的機車。

    大腸麵線店業者則表示，是對方嗆聲「台灣人都欺負外國人」，若台灣人對他們不好，怎可能在這裡做生意10幾年，生意還不錯；當晚對方嗆聲，他也有喝一點酒，才會一時情緒失控脫口而出。

    緊鄰的泰式料理與大腸麵線店，因店門口的植栽引爆雙方業者衝突。（圖由民眾提供）

    緊鄰的泰式料理與大腸麵線店，因店門口的植栽引爆雙方業者衝突。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播