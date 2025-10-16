澆花爆衝突！台、泰餐飲業者互嗆釀跨國糾紛

泰式料理與大腸麵線業者因澆花問題爆發口角衝突。（圖由民眾提供）

彰化市爆發一起跨國糾紛！1家泰式料理店的泰籍夫妻，疑因不滿店門口的機車被鄰店大腸麵線店業者澆花噴濕，雙方爆發口角衝突，不料台籍業者竟嗆「我已經老了，可以把你們都殺掉」，還說「我可以配你們」（意指同歸於盡），泰籍夫妻心生恐懼向警方通報，台籍業者昨天受訪時則解釋說，是對方先說「你們台灣人都欺負外國人」，加上對方持手機錄影，才會一時情緒失控脫口而出。

彰化警分局今天指出，這起餐飲店糾紛案發生在13日晚間，泰式料理業者停在店門前的電動機車，遭隔壁大腸麵線店的員工在澆盆栽時，不慎將水潑灑到電動機車，導致有水痕，雙方進而發生口角衝突；經查2戶因生活上的習慣不同且有多次口角糾紛，但皆未有肢體衝突。泰籍夫妻向警方表示並未要提出任何告訴，只要請警方向大腸麵線店勸說即可。

泰籍夫妻昨天出面指出，大腸麵線店的業者澆花噴濺到他們的機車，他們前往理論，不料對方竟嗆「要殺掉你們」，還說「他一個人而已也老了，可以配你們」，讓他們很害怕；對方經常講電話講到天亮，吵得很難入眠，還澆花噴水到他們的機車。

大腸麵線店業者則表示，是對方嗆聲「台灣人都欺負外國人」，若台灣人對他們不好，怎可能在這裡做生意10幾年，生意還不錯；當晚對方嗆聲，他也有喝一點酒，才會一時情緒失控脫口而出。

緊鄰的泰式料理與大腸麵線店，因店門口的植栽引爆雙方業者衝突。（圖由民眾提供）

